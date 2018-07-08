В МИДе назвали бредом новую публикацию о связях главного спонсора кампании за выход Британии из ЕС с Россией
Так отреагировала в эфире радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель ведомства Мария Захарова. Британская газета Observer сообщила, что бизнесмен Аррон Бэнкс 11 раз тайно встречался с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Ранее предприниматель утверждал, что таких встреч было только несколько.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kokapu 08 июля 2018 | 20:36
Если в МИДЕ так оперативно и так бездоказательно откликнулись, то рыльце у РФ точно в пушку.
serhio_25__ 08 июля 2018 | 20:38
kokapu: Ты так оперативно и бездоказательно откликнулся на заявление МИДа, что у тебя рыльце точно в пушку.
kokapu 08 июля 2018 | 20:46
serhio_25__: А по теме новости есть что написать? Или пригожинским тараканам теперь только за сам факт комментария, независимо от смысла платят?
serhio_25__ 08 июля 2018 | 20:49
kokapu: У меня только по теме. Госдеповским троллям уже за сам факт комментария любого заявления МИДа платят?
danko1 08 июля 2018 | 20:47
Захаровой стало привычным объявлять недоказанными явные и доказанные события, которые и опровергать смысла не имеет, а только себя позорит в очередной раз.
kokapu 08 июля 2018 | 20:54
danko1: Да брость Вы этого serhio. Он из тех, кто по службе и массовые расстрелы пенсионеров одобрять начнёт. Пригожинские безуспешно пытаются имитировать на "Эхе" народное мнение.
danko1 08 июля 2018 | 21:04
kokapu: Портянки таким бредом только еще больше позорят власть.
Хотя больше чем сама власть и наркоМИД позорят себя опозорить их сложно.
Просто показывают портянки уровень дебилов, поддерживающих власть.
archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 20:41
kokapu:
кокс подвезли из Венесуэлы, и МИД РФ стал бредить оперативней
i_c_e 08 июля 2018 | 20:43
Я не очень понял почему Захаровой необходимо было назвать бредом озвученные 11 встреч Аррона Бэнкса с послом. Их 3 было? Или 33? Вот зачем было МИДу «отзываться» на публикацию в прессе?
Такое впечатление что Захарова просто по любому случаю считает необходимостью выступить.
antiboh 08 июля 2018 | 21:00
i_c_e: ну да и тем самым подставляет и посла и мид.
fig__vvam 08 июля 2018 | 21:03
i_c_e: ПРОСТО ГОРИТ УЖЕ ЗАДНИЦА, ПРИПЕКЛО.
Вот и истерика у маши.
aallttoo 08 июля 2018 | 20:46
Захарова назвала бредом. Значит- правда.
znajka 08 июля 2018 | 20:50
А как еще могут жулики реагировать? Встречался одиннадцать раз чтобы обсудить рыбалку на Северном море? Не понимаю, что бритов так удивляет? Одновременное ослабление и Британии и Евросоюза, что может быть более выгодно Пу и Ко? Да только ослабление Штатов! Абсолютно логично и естественно, что на поддержку брексита (и Трампа) чекистами были выделены и задействованы существенные ресурсы. Принцип разделяй и властвуй никто не отменял.
А бритам только и осталось, что копья ломать, прощелкали клювом свой референдум, теперь маются.
ed10075 08 июля 2018 | 21:04
Про чемоданы с наркотой тоже говорили, что миф. А оно вышло вон как....