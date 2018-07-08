Великобритания пока не планирует вводить новые санкции против России из-за инцидента в Эймсбери
Это заявил министр внутренних дел Саджид Джавид. По его словам, полиция всё еще пытается понять, как отравившиеся люди столкнулись с зараженным объектом, — передает Би-би-си. В городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. В полиции затем сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», от которого ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию.
Комментарии9
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serhio_25__ 08 июля 2018 | 20:34
А должны? Интересно, а как можно к этому Россию подогнать? Умершие бойкотировали ЧМ по футболу в России и поэтому их Путин убил?
a_m_59 08 июля 2018 | 20:40
Ну, правильно...Футбольный чемпионат сорвать не получилось, санкции теперь бессмысленны...
komandarm____68 08 июля 2018 | 20:41
Что новенького из Скрипалёво? Если кто-то обосрался, то вводите санкции, не бздите ))
max3446 08 июля 2018 | 20:42
Фанаты сборной Англии после победы над Швецией (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 устроили погром в магазине IKEA, расположенном в Лондоне.
Англосаксония - убогая страна, убогая нация!
aallttoo 08 июля 2018 | 21:10
max3446: это точно., убогая. Всего лишь 6% мирового ВВП при населении 65 млн без нефти и газа. В подметки не годится вяликой расеюшке со 140 млн населения и 1.5% мирового ВВВП
serhio_25__ 08 июля 2018 | 21:30
aallttoo: ""Всего лишь 6% мирового ВВП "" - это было в конце 19 века. Сейчас 2,8%
А по ВВП по ППС(как и надо считать) - Франция - 2,23%; Россия - 3,16%
r88w556xl4 08 июля 2018 | 21:14
max3446: ...устроили погром в магазине IKEA
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Цивилизация из цивилизаторов так и прёт, вместе с перегаром и матом.
r88w556xl4 08 июля 2018 | 21:12
они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок»
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Как Скрипали, вылечатся и пойдут дальше как ни в чём ни бывало? А ведь после настоящего Новичка если не умирают, то остаются инвалидами на всю жизнь, а не скачут как козлы.
oneoretwo 08 июля 2018 | 21:15
Великобритания пока не планирует вводить новые санкции против России из-за инцидента в Эймсбери
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... а зря...