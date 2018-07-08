Великобритания пока не планирует вводить новые санкции против России из-за инцидента в Эймсбери

Это заявил министр внутренних дел Саджид Джавид. По его словам, полиция всё еще пытается понять, как отравившиеся люди столкнулись с зараженным объектом, — передает Би-би-си. В городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. В полиции затем сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», от которого ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию.