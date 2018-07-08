В Новом Уренгое задержали организатора акции против повышения пенсионного возраста
Митинг КПРФ был согласован на 20 человек, а пришли 27, сообщает сайт Ura.ru. В итоге глава местного отделения компартии Александр Шмаль был доставлен в полицию, где ему пришлось давать письменные объяснения. Акции против пенсионной реформы прошли сегодня также в Омске и Новосибирске. Как передает Интерфакс со ссылкой на организаторов, в Омске на митинг вышли около двух тысяч человек, а в Новосибирске – порядка двухсот.
Комментарии13
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kir_pich_101 08 июля 2018 | 20:36
Сильное превышение в процентах явки.
Надо расстрелять.
А то вдруг соберутся все 27 и свергнут вошьдя...
m_doc 08 июля 2018 | 21:10
kir_pich_101: А мне нравится. Классно КПРФ троллят. А чё, превышение численности на треть, не хухры-мухры.
Митинг на 20 человек - это ж цирк с конями:))
anemon 08 июля 2018 | 21:37
m_doc: А численностью населения Уренгоя интересовалась, хабалка пригожинская?
sergei_tn 08 июля 2018 | 20:36
А организатора самого повышения пенсионного возраста, не задержали?
Или он сам кого хочешь задержит :)
olegleon 08 июля 2018 | 20:37
"в Омске на митинг вышли около двух тысяч человек, а в Новосибирске – порядка двухсот. "
порядка двухсот тысяч?
m_doc 08 июля 2018 | 21:05
olegleon: В Омске 170 человеков. Сверху считали по головам. Эхо слегка привирает, примерно на порядок:)
spitac 08 июля 2018 | 20:43
Не можешь точно спрогнозировать количество явившихся на митинг - неси ответственность. !5 суток или штраф.
max3446 08 июля 2018 | 20:45
сообщает сайт Ura.ru... дальше можно не читать, ура ру известные фейкоплеты на западные деньги
aallttoo 08 июля 2018 | 20:48
И правильно! Ишь, чё удумали холопы - против указа царявсеяруси протестовать! Сказано - в морг, значит в морг!
kablukov 08 июля 2018 | 20:51
ВраХ?
lager23 08 июля 2018 | 21:01
Путинизм мерзок, труслив и злобен, он воплотил в себе худшие человеческие качества и близок к абсурду...либо он убьёт Россию, либо она его!
ugiazov 08 июля 2018 | 21:30
Эти лишние 7 человек создали невыносимую обстановку для местного населения.
y20160414 08 июля 2018 | 21:39
ugiazov:
Да полицаи своих приплюсовали, лишь бы нарушение оформить. Откуда в исконно российском городе может взяться столько недовольных политикой партии и правительства?