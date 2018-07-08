В Новом Уренгое задержали организатора акции против повышения пенсионного возраста

Митинг КПРФ был согласован на 20 человек, а пришли 27, сообщает сайт Ura.ru. В итоге глава местного отделения компартии Александр Шмаль был доставлен в полицию, где ему пришлось давать письменные объяснения. Акции против пенсионной реформы прошли сегодня также в Омске и Новосибирске. Как передает Интерфакс со ссылкой на организаторов, в Омске на митинг вышли около двух тысяч человек, а в Новосибирске – порядка двухсот.