Юрий Лужков не поддерживает ни одного кандидата на выборах в мэры Москвы

Это заявил представитель бывшего столичного градоначальника Геннадий Теребков. Он сказал РБК, что Елена Батурина развивает бизнес на Западе, а ЮрийЛужков реализует агропроект в Калининградской области. У них нет никаких планов по участию в этих выборах, подчеркнул их представитель.

Муниципальный фильтр для участия в выборах мэра прошли 5 человек, в том числе бывший владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Созданный в Telegram канал он назвал «Лужковский кандидат», а себя охарактеризовал как человека из старой лужковской команды.