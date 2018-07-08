Юрий Лужков не поддерживает ни одного кандидата на выборах в мэры Москвы
Это заявил представитель бывшего столичного градоначальника Геннадий Теребков. Он сказал РБК, что Елена Батурина развивает бизнес на Западе, а ЮрийЛужков реализует агропроект в Калининградской области. У них нет никаких планов по участию в этих выборах, подчеркнул их представитель.
Муниципальный фильтр для участия в выборах мэра прошли 5 человек, в том числе бывший владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Созданный в Telegram канал он назвал «Лужковский кандидат», а себя охарактеризовал как человека из старой лужковской команды.
Комментарии14
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olegleon 08 июля 2018 | 20:35
а Лужков не сказал, что свой бизнес купил на зарплату мэра, а Батурина бизнес на Западе купила на зарплату секретаря ?
romashka__ 08 июля 2018 | 21:13
В отличие от Собянина - Лужкова любили. И дядька он был обаятельный. Эта любовь ( лужковские надбавки) сыграла с ним злую шутку. Надо было вовремя уйти и не мутить бодягу в политике. Мэр - вор. Нехорошо.
lenin3 08 июля 2018 | 21:41
romashka__: дык,лужковские точечные застройки нам теперь покажутся детской игрушкой по сравнению с собакинской хреновацией...
mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 20:40
Они оба талантливые бизнесмены - и он, и евонная баба.
А в политику лезть ему не велели.
vikwlad 08 июля 2018 | 20:55
Разве Лужков ещё не нарах? Странная у Путина борьба с казнокрадами и коррупционерами.
zztop1960 08 июля 2018 | 20:42
Ох уж этот Лужков , ох уж этот российский патриот. Как турнули его , так побежал в Латвию , которую он всячески оскорблял, просить убежища , но латыши его тоже турнули , за старые заслуги. Убежал патриот в Австрию
idontbelieve 08 июля 2018 | 20:43
Мера Москвы выбирает не лужков ,а путин. Так што его согласия никто не спрашивает.В России есть один кандидат и один избиратель,а население -массовка.
lager23 08 июля 2018 | 20:55
Лужков—вор, жена его животное-миллиардер....их место в тюрьме, как и многих других ельцино-путенских паразитов на теле страны
serg4422 08 июля 2018 | 20:58
лужок должен молчать в тряпочку
m_doc 08 июля 2018 | 21:00
Надо ж, как интересно мнение Лужкова... А ещё интереснее мнение его пчёлок.
putin_itogy 08 июля 2018 | 21:01
Вопрос: кто это, лужков..?
ответ:
Крупная ВОРОВСКАЯ чиновничья шпана,
Хитрая. Волею случая судьбы(как и путин) попавшая однажды на корыто государственной кормушки.
И от этого, гордо тявкающая.
Потому как, жив..
Потому как повинился, и выполнил условия.,
Потому и не получил инфаркт на пробежке..
oneoretwo 08 июля 2018 | 21:13
...пчеловод, на чужом несчастье ( обворованное население) своего счастья исчо никто не построил...
e_jon 08 июля 2018 | 21:16
Вы говорите Сталин такой-сякой....
... а разве этот тварюга со своей бабой имеют право жить так шикарно на деньги тех бедных людей, которых так беспардонно объегорили?
mews Михаил Степанцов 08 июля 2018 | 21:27
e_jon, объясните мне вашу логику, товарищ генерал! (с)
Сталин (не один, у него были и талантливые предшественники, и верные помощники) создал систему, при которой уголовное наказание было никак не связано с преступлением. То есть на нары или под расстрел мог попасть и виновный, и невиновный. Чтобы не попасть под раздачу, следовало: наверху - грамотно крутиться перед начальством, внизу - не высовываться, и в любом случае успеть донести на ближнего раньше, чем он донесет на тебя.
Ну и теперь скажите: разве Лужков - не продукт этой системы?