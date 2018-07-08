Немецкий гонщик команды Феррари Себастьян Феттель выиграл в Формуле-1 Гран-при Великобритании
Вторым финишировал британский пилот Мерседеса Льюис Хемилтон. Третьим стал финн Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин финишировал 14-м.
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Вторым финишировал британский пилот Мерседеса Льюис Хемилтон. Третьим стал финн Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин финишировал 14-м.
Комментарии1
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max3446 08 июля 2018 | 20:12
убогая гонка, убогая трасса, убогая страна, и это всё одно - англосаксия. Упал под стол когда увидел что трасса как у нас в 90-е, вся в заплатках. ни на одной трассе мира такого нет, кроме убогой великобритании