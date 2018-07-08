На встречу со сборной России по футболу в Москве пришли 24 тысячи болельщиков
Это сообщили ТАСС организаторы мероприятия. Игроки национальной команды были в футболках с надписью «Играем за вас». Они поблагодарили фанатов за поддержку. Накануне наша команда уступила в четвертьфинале хорватам в серии пенальти. После этого 33-летний Александр Самедов объявил, что уходит из сборной, а 38-летний Сергей Игнашевич заявил, что завершил карьеру.
Комментарии2
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olegleon 08 июля 2018 | 20:10
Навальному об этом не говорите
komiccap_nkvd 08 июля 2018 | 20:12
Спасибо команде. Особенно за матч с хорватами. Сравнять счет в конце дополнительного времени, это невозможно для нашей команды. Обычно пропускает. А тут показали футбол уровня высшей лиги сирового футбола. Не то что Аргентина с Геманией