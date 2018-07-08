В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд
Есть погибшие и раненые, их количество пока устанавливается, сообщает местный канал NTV. Поезд шел в Стамбул из города Капыкуле. Сошли с рельсов и перевернулись пять вагонов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Есть погибшие и раненые, их количество пока устанавливается, сообщает местный канал NTV. Поезд шел в Стамбул из города Капыкуле. Сошли с рельсов и перевернулись пять вагонов.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт