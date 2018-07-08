Во Франции партию Марин Ле Пен лишили 2 миллионов евро государственных дотаций

Причиной стало то, что ранее суд ЕС признал лидера партии виновной в растрате средств Европарламента на фиктивное трудоустройство ее помощников и обязал ее вернуть 320 тысяч евро. Совсем без дотаций «Национальный фронт», сравнительно недавно переименованный в «Национальное объединение», не останется – в год партия по закону получает от государства 2,5 миллиона евро. Однако Марин Ле Пен в интервью каналу BFM назвала подобное решение «смертной казнью». По ее словам, «Национальное объединение» не сможет платить своим сотрудникам зарплату с августа этого года.