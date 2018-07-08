Во Франции партию Марин Ле Пен лишили 2 миллионов евро государственных дотаций
Причиной стало то, что ранее суд ЕС признал лидера партии виновной в растрате средств Европарламента на фиктивное трудоустройство ее помощников и обязал ее вернуть 320 тысяч евро. Совсем без дотаций «Национальный фронт», сравнительно недавно переименованный в «Национальное объединение», не останется – в год партия по закону получает от государства 2,5 миллиона евро. Однако Марин Ле Пен в интервью каналу BFM назвала подобное решение «смертной казнью». По ее словам, «Национальное объединение» не сможет платить своим сотрудникам зарплату с августа этого года.
Комментарии3
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danko1 08 июля 2018 | 20:07
Ничего, Путин свою подружку в очередной раз в беде не оставит. Денежек опять подкинет.
Он неофашистов повсюду поддерживает.
kir_pich_101 08 июля 2018 | 20:17
danko1: Время, когда сторонников надо покупать для Расеи настало давно и видимо надолго...
komiccap_nkvd 08 июля 2018 | 20:09
Во Франции любыми средствами уничтожается оппозиция.