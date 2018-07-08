ФИФА ограничилась предупреждением в адрес игрока сборной Хорватии за лозунг «Слава Украине»
Это расценили как неспортивное поведение. После матча 1⁄4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Домагой Вида
кричит «Слава Украине!», а его коллега по команде Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. Оба ранее играли за киевское «Динамо». Виде грозил штраф.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 08 июля 2018 | 20:06
сочли "деревенским дурачком" ))
что с него взять?
romashka__ 08 июля 2018 | 20:09
Что же здесь неспортивного? Парень молодец.
Нельзя впадать в крайности даже в желании угодить хозяину турнира.
danko_viola 08 июля 2018 | 20:09
romashka__: вешайся.
danko_viola 08 июля 2018 | 20:12
romashka__: я согласен с ФИФА. Дурачёк. Мозги отшибли. Гле старуха данко1 спец в дурачках? И в украинцах?
hunterhead 08 июля 2018 | 20:13
olegleon: "сочли "деревенским дурачком" ))
что с него взять?"
Ты про себя, olegleon? :-D
golodomor_ze__hohlokost 08 июля 2018 | 20:07
Из-за этих двухмудаков команда Хорватии лишилась поддержки российских болельщиков на стадионе на полуфинале Хорватия-Англия. Славаусраине!!!! Хероямсала!!!!
y20160414 08 июля 2018 | 20:15
golodomor_ze__hohlokost:
«Из-за этих двухмудаков» – чекиста и айфончика – рашкинские пенсюки лишились нажитого непосильным трудом.
polikarpich 08 июля 2018 | 20:17
golodomor_ze__hohlokost: Ну всё, пропала сборная, етить твою за ногу!
:-)
А вчера она в весьма недружественном окружении умудрилась успешно играть и даже выиграть.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 20:13
Круто ! У
ватников припекает , они же проиграли ! Ахаха .
golodomor_ze__hohlokost 08 июля 2018 | 20:16
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Укропитек, Россия проиграла по пенальти в 1/4 ЧМ сильной Хорватии. А твои шароварники наложили в трусы в отборочной группе.
novichok_ 08 июля 2018 | 20:14
Если бы в Париже расстреливая людей вместо "Аллах акбар!" кричали бы "Слава Украине!" - скорее всего на этот инцидент не обратили бы никакого внимания...
hunterhead 08 июля 2018 | 20:17
"ФИФА ограничилась предупреждением в адрес игрока сборной Хорватии за лозунг «Слава Украине»"
Хорваты - молодцы. Они сыграли за Украйну против страны-агрессора и победили. ФИФА это поняли. :-D