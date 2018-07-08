Два футболиста сборной Хорватии пройдут обследование в столичной Боткинской больнице
У них обнаружены гематомы, предписано сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений, сказал источник «Интерфакса». По словам другого источника, речь идет о футболистах Марио Манджукиче и Иване Стриниче. Накануне в Сочи Хорватия обыграла Россию в серии пенальти. В полуфинале хорваты сыграют с англичанами.
Комментарии3
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banyi2 08 июля 2018 | 19:36
Опять Эхо фейкануло )
ed81 08 июля 2018 | 20:06
Мадам , это русский футбол , который по словам тренера будет еще ЛУЧШЕ в Катаре , не переживайте! banyi2:
addi 08 июля 2018 | 19:45
Ну и вколют им там какой-нибудь допинг....