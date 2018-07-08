Италия намерена закрыть свои порты для судов с мигрантами всех международных миссий

Министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини сообщил, что будет добиваться согласия на это от других стран ЕС. В своем Фейсбуке он написал, что считает несправедливым, когда многочисленные суда оказывают помощь беженцам из африканских стран в нейтральных водах, а высаживают в Италии, и на страну ложится ответственность за их прием. Сейчас в Средиземном море действует несколько международных миссий, которые оказывают помощь терпящим бедствие мигрантам.