Италия намерена закрыть свои порты для судов с мигрантами всех международных миссий
Министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини сообщил, что будет добиваться согласия на это от других стран ЕС. В своем Фейсбуке он написал, что считает несправедливым, когда многочисленные суда оказывают помощь беженцам из африканских стран в нейтральных водах, а высаживают в Италии, и на страну ложится ответственность за их прием. Сейчас в Средиземном море действует несколько международных миссий, которые оказывают помощь терпящим бедствие мигрантам.
Комментарии3
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valtameri 08 июля 2018 | 19:44
Международные миссии - словесный блуд: это контрабанда людьми.
vladislav 08 июля 2018 | 19:47
Давно пора.
kdv75 08 июля 2018 | 20:15
Сами же миссии и поддерживают эту миграцию. Возвращали бы их в порты отправления, люди бы поняли, что платить за переправу бессмысленно, поток иссякнет.