В Омске и Новосибирске сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Звучали также требования об отставке правительства. Как передает Интерфакс со ссылкой на организаторов, в Омске на митинг вышли около двух тысяч человек, а в Новосибирске – порядка двухсот. Данных полиции о количестве участников пока нет.
Аналогичные акции прошли накануне в нескольких городах России.
Комментарии14
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max3446 08 июля 2018 | 19:35
были лозунги, мы против увеличения продолжительности жизни, мы хотим умирать до 60 лет и тп?
olegleon 08 июля 2018 | 19:56
max3446: требовали вернуть советские талоны на соль и сахар
polikarpich 08 июля 2018 | 20:10
olegleon: А что их возвращать? Они есть. Зарплата и пенсия - это и есть талоны на питание.
max3446 08 июля 2018 | 20:18
polikarpich: голодаете?
polikarpich 08 июля 2018 | 19:42
А что, правительство особым постановлением приказало всем долго жить?
pantera_1 08 июля 2018 | 19:43
Тут многие портянки специально пишут бред по поводу нашей пенсионной реформы, - дескать, в (на) Украине в разы хуже. Так вот, специально просветилась по данному вопросу. Женщинам подняли пенсионный возраст до 60 лет (постепенно), мужчин не трогали вообще.: до 60 лет, как и раньше.
banyi2 08 июля 2018 | 19:52
pantera_1: Ну и славно! А шерсть у них не растёт? А то скоро холодно будет )
pantera_1 08 июля 2018 | 19:56
banyi2: У кого? Поподробнее, пож. С удовольствием отвечу.
m_doc 08 июля 2018 | 19:56
pantera_1: Укровласть хитропопая, решили обойти свою биомассу с флангов.
"При этом предусмотрено, что с 2018 года люди, у которых будет иметься страховой стаж от 15 до 25 лет, получат право выйти на пенсию после достижения 63-летнего возраста. С 2019 года возможность выйти на пенсию также появится у людей, которые будут иметь стаж от 15 до 16 лет, однако они смогут воспользоваться правом на пенсионные выплаты только в случае достижения 65-летнего возраста."
pantera_1 08 июля 2018 | 20:01
m_doc: Почитайте спокойнее:
Возраст выхода на пенсию новый закон не изменяет, но он вводит требования к страховому стажу, и они будут повышаться на протяжении 10 лет. До конца 2017 года еще смогут уйти на пенсию по достижении 60 лет все, кто платил страховые взносы в Пенсионный фонд не менее 15 лет. А с 1 января 2018 года для получения пенсии в этом же возрасте нужно иметь уже от 25 лет стажа, в 2019-м – 26 лет, и так по одному году будет прибавляться до 2028-го, когда 60-летние смогут получать пенсию при стаже от 35 лет. Для тех, кто не набрал необходимое количество лет, предусмотрен выход на пенсию в 63 года с меньшим стажем: в 2018 году – от 15 до 25 лет, с начала 2019-го – от 16 до 26 и так далее. Этот диапазон в 2028 году должен достигнуть показателей от 24 до 34 лет стажа для 63-летнего пенсионера. С 1 января 2019 года вступит в силу еще одна норма: если человеку уже исполнилось 65 лет, он сможет уйти на пенсию при страховом стаже не меньше 15 лет. С 2028 года уйти на пенсию можно будет в любом возрасте со стажем в 40 и больше лет.
m_doc 08 июля 2018 | 20:07
pantera_1: Я спокойно прочла, не беспокойтесь:)
Вы ж сами видите цифры, превышающие 60 лет, вопреки вашим россказням. Ключевое слово - стаж!
А минимальный стаж 40 лет - это вообще убиться с тумбочки.
pantera_1 08 июля 2018 | 20:11
m_doc: Аа, так вы женщина? Тогда удачи )
olegleon 08 июля 2018 | 19:58
pantera_1: а кто поднял? ах, да. люди же вышли на Майдан и теперь они сами вершат своё будущее. значит сами жительницы Украины потребовали поднять им возраст.
а ещё потребовали отключить горячую воду
pantera_1 08 июля 2018 | 20:03
olegleon: а ещё потребовали отключить горячую воду
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Да-да. Как вы еще про газ забыли. Непорядок.