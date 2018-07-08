В Омске и Новосибирске сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Звучали также требования об отставке правительства. Как передает Интерфакс со ссылкой на организаторов, в Омске на митинг вышли около двух тысяч человек, а в Новосибирске – порядка двухсот. Данных полиции о количестве участников пока нет.

Аналогичные акции прошли накануне в нескольких городах России.