Осужденный на 12 лет тюрьмы бывший президент Бразилии Лула да Силва должен быть освобожден из-под стражи

Такое решение принял судья Апелляционного суда Бразилии Рожериу Фаврету. Постановление может быть оспорено стороной обвинения. В свою очередь судья первой инстанции Сержиу Моро, который изначально рассматривал дело экс-президента, отметил, что судья Фаврету не обладает компетенцией для того, чтобы единолично пересмотреть решение о заключении политика под стражу, передает ТАСС. 72-летний бывший глава государства в апреле начал отбывать наказание по делу о коррупции.