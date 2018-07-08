Осужденный на 12 лет тюрьмы бывший президент Бразилии Лула да Силва должен быть освобожден из-под стражи
Такое решение принял судья Апелляционного суда Бразилии Рожериу Фаврету. Постановление может быть оспорено стороной обвинения. В свою очередь судья первой инстанции Сержиу Моро, который изначально рассматривал дело экс-президента, отметил, что судья Фаврету не обладает компетенцией для того, чтобы единолично пересмотреть решение о заключении политика под стражу, передает ТАСС. 72-летний бывший глава государства в апреле начал отбывать наказание по делу о коррупции.
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danko_viola 08 июля 2018 | 19:34
Кокелам плакать. Но Петя Порошенко будет сидеть весь срок. В Гааге.