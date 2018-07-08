Защитник сборной России Сергей Игнашевич объявил об окончании футбольной карьеры после четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Хорватии.

Лучшего момента для этого придумать наверное невозможно. Сергей согласился вернуться в сборную перед самым чемпионатом мира, после того, как тренеры поняли, что с обороной надо что-то делать. До этого, травмы получили несколько коллег Игнашевича по амплуа. Он с первой до последней минуты блестяще провел турнир, во время которого 14 июля, ему исполнится 39 лет. Сергей сказал, что покидает футбол на высокой ноте с чувством радости и успокоения. Вряд ли без его усилий сборная смогла был подарить стране такой праздник, показав лучший результат на чемпионатах мира в своей истории. За свою карьеру Игнашевич провел более 800 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 голов. 127 встреч он сыграл за сборную. Он был основным игроком в команде, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года, выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом России.

В планах Сергея Игнашевича стать тренером. В декабре он получит тренерскую лицензию.