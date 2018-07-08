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19:05, 08 июля 2018

Защитник сборной России Сергей Игнашевич объявил об окончании футбольной карьеры

Защитник сборной России Сергей Игнашевич объявил об окончании футбольной карьеры после четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Хорватии.
Лучшего момента для этого придумать наверное невозможно. Сергей согласился вернуться в сборную перед самым чемпионатом мира, после того, как тренеры поняли, что с обороной надо что-то делать. До этого, травмы получили несколько коллег Игнашевича по амплуа. Он с первой до последней минуты блестяще провел турнир, во время которого 14 июля, ему исполнится 39 лет. Сергей сказал, что покидает футбол на высокой ноте с чувством радости и успокоения. Вряд ли без его усилий сборная смогла был подарить стране такой праздник, показав лучший результат на чемпионатах мира в своей истории. За свою карьеру Игнашевич провел более 800 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 голов. 127 встреч он сыграл за сборную. Он был основным игроком в команде, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года, выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом России.

В планах Сергея Игнашевича стать тренером. В декабре он получит тренерскую лицензию.

Комментарии

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ura_123 08 июля 2018 | 19:14

А нога,нога акинфеева остаётся? А фернандес?

vladislav 08 июля 2018 | 19:50

Браво, Сергей!

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