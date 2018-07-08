Заключенного Евгения Макарова, заявлявшего о пытках в исправительной колонии, отправили в штрафной изолятор

Об этом «Эху» сообщил сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков.

В ближайшее время к Макарову отправится юрист фонда. Европейский суд признал его посещение правомочным, поэтому не пустить юриста в колонию руководство не имеет права, добавил Олег Новиков.