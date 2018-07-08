Заключенного Евгения Макарова, заявлявшего о пытках в исправительной колонии, отправили в штрафной изолятор
Об этом «Эху» сообщил сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков.
В ближайшее время к Макарову отправится юрист фонда. Европейский суд признал его посещение правомочным, поэтому не пустить юриста в колонию руководство не имеет права, добавил Олег Новиков.
Комментарии7
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banyi2 08 июля 2018 | 19:15
Да пошлют этот вонючий суд, и делов то)
koshkaedu 08 июля 2018 | 19:16
Юриста фонда - тоже в штрафной изолятор! Чтобы другим юристам неповадно было.
max3446 08 июля 2018 | 19:20
гейропейский суд давно потерял свою легитимность вынося заведомо незаконные политически мотивированные решения
wasielna 08 июля 2018 | 19:26
Помоги им Бог!
fresh_breeze 08 июля 2018 | 19:27
Пытки — это ужасно.
Вот Ярошенко в Штатах при допросах выбили зубы. Из какого, прости Господи, фонда хоть кто-то навещал там этого человека?
kamen_12 08 июля 2018 | 19:31
fresh_breeze: То демократические пытки, любой российский правозащитник подтвердит.
rampa 08 июля 2018 | 19:36
fresh_breeze: если ты знаешь об этом наверняка, то почему сам не предпринимаешь каких-то действий? Люди делают то, считают нужным. Кто за тебя должен бороться с несправедливостью? Ну хоть в тот же фонд правозащитный обратись. Докажи, что с Ярошенко поступают несправедливо, добейся, чтобы на это обратили внимание.