В МИДе назвали бредом новую публикацию о связях главного спонсора кампании за выход Британии из ЕС с Россией

Так отреагировала в эфире радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель ведомства Мария Захарова. Британская газета Observer сообщила, что бизнесмен Аррон Бэнкс 11 раз тайно встречался с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Ранее предприниматель утверждал, что таких встреч было только несколько.