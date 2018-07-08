В МИДе назвали бредом новую публикацию о связях главного спонсора кампании за выход Британии из ЕС с Россией
Так отреагировала в эфире радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель ведомства Мария Захарова. Британская газета Observer сообщила, что бизнесмен Аррон Бэнкс 11 раз тайно встречался с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Ранее предприниматель утверждал, что таких встреч было только несколько.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi2 08 июля 2018 | 19:08
А не плевать то на бритов? Пусть несут, что хотят )))
alehan15274 08 июля 2018 | 19:55
banyi2: плевать то как раз на тебя! Россия при путине это жалкие 1-2% мирового влияния...irrelevant. А вот вони и желания влезть во все дырки мирового порядка и правда много. Но вся эта вонь у тебя же в мухосранске и остается, это все продукт так сказать внутреннего потребления.
hunterhead 08 июля 2018 | 19:59
banyi2: "А не плевать то на бритов?"
Ну да, плевать, срать, ссать - главное занятие путенских портянок...:-D
radionews 08 июля 2018 | 19:10
В России назвали бредом...
Маня, не парься, в России всё и только бред, коксовое марево и телезомбошизофрения
minerr 08 июля 2018 | 19:13
radionews: Но ты то точно знаешь правду - это именно Россия выбрала президента США, вытащила Британию из ЕС, затопил Японию и купила Испанию, Египет и Саудовскую Аравию.
r88w556xl4 08 июля 2018 | 19:26
radionews: Ну, тут либо признавай бредом, либо признавай, что твоя рукопожатая коррумпирована по самое небалуй.
kompricikos 08 июля 2018 | 19:27
radionews: и пурга
merelymy 08 июля 2018 | 19:28
Что-то в МИДе со словарным запасом не в порядке.
Предлагаем варианты: чушь, ахинея, чепуха, вздор, ерунда, галиматья, ерундистика...
r88w556xl4 08 июля 2018 | 19:30
merelymy: Как видишь, слова разные, но суть твоих стран они отражают ёмко в одном ключе.
merelymy 08 июля 2018 | 19:59
r88w556xl4: Из мандашаван будете или язычковый орк на выпасе?
exin 08 июля 2018 | 19:29
radionews: А Захарову не Эллочкой зовут? А кроме "бред", "чушь" в её словарном запасе что-нибудь имеется?
radionews 08 июля 2018 | 19:41
exin: Хамите, парниша!
Хо-хо!- втолковывал ей Остап.
vezdehod 08 июля 2018 | 19:51
МИД опять возбудился - что то он этим стал, слишком. часто возбуждаться.
ura_123 08 июля 2018 | 19:11
Давненько не было гастролей Марии 3., и вот-встречайте!
hunterhead 08 июля 2018 | 20:01
ura_123: "Давненько не было гастролей Марии 3"
Голову она хоть помыла? :-D
glotze7 08 июля 2018 | 19:11
Машка еще раз нахамила от лица государства. Крепи черноротую славу России!
banyi2 08 июля 2018 | 19:13
Я лично британского ничего не покупаю, ну есть штук пять свитеров . По мне есть бриты или их завтра вообще не будет, мне плевать. А что кстати РВ закупает в британии? Я просто не знаю. Только ворованное бабло туда пуляет?
pavel_svr 08 июля 2018 | 19:29
banyi2:
А если б и производили, что из этого?! Все это есть и в других местах.
Но если они ворованные деньги перестанут от нас принимать, я начну пользоваться Сифом и пить чай Липтон.
sborisych 08 июля 2018 | 19:14
В МИДе назвали бредом новую публикацию о связях главного спонсора кампании за выход Британии из ЕС с Россией
===
Маня, а если таки подтвердится- опять вместе с МИДом сядете в лужу? А впроТчем, вам не привыкать..
kompricikos 08 июля 2018 | 19:30
sborisych: ura_123: на прааааааативном западе отдыхала
radionews 08 июля 2018 | 19:43
sborisych: маня с подельниками ещё за кокс и новичок не оттянула. Куда смотрят правоохренительные органы??
compare 08 июля 2018 | 19:29
кажется уже изготовлен резиновый штамп,по методу тов.Полыхаева из "Золотого теленка" с одним словом: "Бред!" и понеслась-на все новости,одна "реззо-люсия"...
eyjafjallajoekull 08 июля 2018 | 19:50
Интересный новый феномен возник за последние двадцать лет: Если российские официальные лица и СМИ что-то опровергают, то это событие точно было. Журналистам это, безусловно упростило работу.
sasha2011 08 июля 2018 | 19:55
/* В МИДе назвали бредом... */
Ну, как обычно.
Может быть, и вправду бред. Спасибо, что не назвали БСК. Это было бы жёстче.
(Для тех, кто забыл - БСК это бред сивой кобылы)
Но проблема не в том, что британская газета Observer сообщила сейчас, а проблема в том, что страна Россия создала себе такую репутацию В МИРЕ, и где бы какая бы гадость не случилась, теперь сразу указывают на россию.
И это результат тех безобразий, которые натворила РФ в последние годы!