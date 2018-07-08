Апелляционный суд Бразилии постановил освободить бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву
Об этом сообщает агентство Франс Пресс. 72-летний политик в апреле начал отбывать наказание по делу о коррупции. В конце января его приговорили к 12 годам тюрьмы.
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koshkaedu 08 июля 2018 | 19:13
Правосудие по-бразильски. Привёл страну почти к коллапсу своими социалистическими идеями. Только не успел дойти до уровня МадурЫ. Времени не хватило. Сейчас на свободе с наворованным и с хорошей пенсией. Все они там такие борцы за народное счастье.