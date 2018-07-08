Власти Таиланда подтвердили спасение из пещеры четырех из двенадцати детей
Ранее некоторые СМИ сообщили, что на поверхность вывели шесть подростков. Первая фаза спасательной операции завершена. Следующая начнется только через 10-20 часов – участникам операции нужно время на подготовку. Детей эвакуируют с помощью дайверов. Им нужно проплыть под водой несколько километров. Это крайне рискованно, отметил в интервью Эху эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин.
В пещере 12 подростков и их футбольный тренер провели уже две недели. Ранее им доставили специальную еду и медикаменты.
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