Власти Таиланда подтвердили спасение из пещеры четырех из двенадцати детей

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на поверхность вывели шесть подростков. Первая фаза спасательной операции завершена. Следующая начнется только через 10-20 часов – участникам операции нужно время на подготовку. Детей эвакуируют с помощью дайверов. Им нужно проплыть под водой несколько километров. Это крайне рискованно, отметил в интервью Эху эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин.

В пещере 12 подростков и их футбольный тренер провели уже две недели. Ранее им доставили специальную еду и медикаменты.