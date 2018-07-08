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19:01, 08 июля 2018

Власти Таиланда подтвердили спасение из пещеры четырех из двенадцати детей

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на поверхность вывели шесть подростков. Первая фаза спасательной операции завершена. Следующая начнется только через 10-20 часов – участникам операции нужно время на подготовку. Детей эвакуируют с помощью дайверов. Им нужно проплыть под водой несколько километров. Это крайне рискованно, отметил в интервью Эху эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин.
В пещере 12 подростков и их футбольный тренер провели уже две недели. Ранее им доставили специальную еду и медикаменты.

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