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18:33, 08 июля 2018

В Варшаве попали в больницу 14 человек из-за утечки токсичного химиката в грузовом терминале рядом с аэропортом

Об этом сообщает польское радио. Состояние госпитализированных не уточняется. На месте работают спасатели.

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minerr 08 июля 2018 | 18:39

“Новичок“ опять? Тереза Мэй уже в курсе?

osa 08 июля 2018 | 18:39

Призрак бродит по Европе - ФСБ РФ ...

tuman13 08 июля 2018 | 18:42

Русские идут - удобнейший лозунг для списания своих грехов.

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