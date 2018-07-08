В Варшаве попали в больницу 14 человек из-за утечки токсичного химиката в грузовом терминале рядом с аэропортом
Об этом сообщает польское радио. Состояние госпитализированных не уточняется. На месте работают спасатели.
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Об этом сообщает польское радио. Состояние госпитализированных не уточняется. На месте работают спасатели.
Комментарии3
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minerr 08 июля 2018 | 18:39
“Новичок“ опять? Тереза Мэй уже в курсе?
osa 08 июля 2018 | 18:39
Призрак бродит по Европе - ФСБ РФ ...
tuman13 08 июля 2018 | 18:42
Русские идут - удобнейший лозунг для списания своих грехов.