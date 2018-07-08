Немецкий гонщик команды Феррари Себастьян Феттель выиграл в Формуле-1 Гран-при Великобритании
Вторым финишировал британский пилот Мерседеса Льюис Хемилтон. Третьим стал финн Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин финишировал 14-м.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Вторым финишировал британский пилот Мерседеса Льюис Хемилтон. Третьим стал финн Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин финишировал 14-м.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт