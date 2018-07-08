Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов

Столько времени нужно спасателям, чтобы подготовиться к следующему этапу, который начнется следующим утром по местному времени, сообщает британский канал Скай Ньюс. Руководитель операции пояснил, что нужно, в частности, пополнить запасы баллонов с воздухом, которые должны быть расставлены вдоль всего маршрута.

12 школьников и их футбольный тренер оказались заблокированы в пещере больше двух недель назад из-за сильных дождей. В сопровождение опытных дайверов они должны проплыть несколько километров под водой. Из пещеры удалось вывести четверых мальчиков. Все они доставлены в больницу.