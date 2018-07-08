Игра российской сборной на Чемпионате мира по футболу стала незабываемым для нашей страны событием.
Такое мнение высказал Василий Уткин в своем YouTube канале. Спортивный комментатор поблагодарил спортсменов, их тренера Станислава Черчесова и всех, кто помогал нашим футболистам.
Россия покинула Чемпионат мира после матча с Хорватией, проиграв в серии пенальти.
Комментарии14
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kvasoff 08 июля 2018 | 18:12
Ну это и так очевидно что играли на порядок лучше хорватов, просто не повезло нашим
ze_danil 08 июля 2018 | 18:21
kvasoff: на порядок лучше
_______________
в 10 раз лучше, ага
danko1 08 июля 2018 | 18:28
ze_danil: Игра позабудется, а нищета россиян останется, как и правление бандитов повсюду.
edyatel 08 июля 2018 | 18:40
danko1: Жизнь с её радостями кончится, а могила останется.
Так может и не жить тогда?
kamen_12 08 июля 2018 | 18:40
danko1: Глобально думаем! Не голова, а сельсовет! Можно ещё и Африку с Индией охватить для солидности.
vezdehod 08 июля 2018 | 18:25
kvasoff:
Ну это и так очевидно что играли на порядок лучше хорватов, просто не повезло нашим
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Действительно...Испанцы играли на Порядок лучше нашей сборной, но - ролсто Не повезло с пенальти.
edyatel 08 июля 2018 | 18:43
vezdehod: Да бог с ними со всеми играми.
Для меня достаточно было блестящей победы на открытии Чемпионата.
Праздник праздника!!!!
merelymy 08 июля 2018 | 18:32
kvasoff: играли на порядок
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Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.
pionerka Зинаида Сацкая 08 июля 2018 | 18:14
Насчет страны вы, Василий, погорячились.
venmud 08 июля 2018 | 18:24
Уткин стелется перед властью в надежде вернуться на ТВ за большим баблом.
vadimp 08 июля 2018 | 18:27
"... незабываемым для нашей страны событием ..."
Через год будут понить токмо истые "фанаты". :(
vilingrad 08 июля 2018 | 18:28
стала незабываемым для нашей страны событием."
На безрыбье сам раком станешь:)
neon001 08 июля 2018 | 18:37
дети олимпиады (чемпионата) появятся... мундиалята.
yralez 08 июля 2018 | 18:39
И запомнят миллионы......на всю оставшуюся жизнь.
ОПГ не даст забыть.
Подходя 60 , если ты не полицай и не чекист, то всегда будешь помнить понтиаль.