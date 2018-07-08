Игра российской сборной на Чемпионате мира по футболу стала незабываемым для нашей страны событием.

Такое мнение высказал Василий Уткин в своем YouTube канале. Спортивный комментатор поблагодарил спортсменов, их тренера Станислава Черчесова и всех, кто помогал нашим футболистам.

Россия покинула Чемпионат мира после матча с Хорватией, проиграв в серии пенальти.