Международная федерация футбола вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Виде за неспортивное поведение

Футболист опубликовал видеозапись, которую в ФИФА расценили как политическую демонстрацию.

Наушмевшее видео Домагой Вида выложил после того, как хорваты обыграли российскую сборную в рамках Чемпионата мира. На записи футболист, выступавший до недавнего времени за украинское «Динамо», кричит в раздевалке «Слава Украине!». Его коллега, также защитник хорватской сборной и бывший игрок «Динамо», Огнен Вукоевич на видео отмечает, что посвящает Украине победу в матче с Россией. Как только запись получила резонанс, ФИФА начала сбор материалов по этому делу. Согласно правилам Федерации, за дискриминацию по политическим мотивам Виде мог грозить штраф или даже отстранение от матчей. Так, например, в 2013 году, за нацистские выкрики на 10 игр дисквалифицировали другого хорвата – Йосипа Шимунича. Но в этот раз ФИФА ограничилась только предупреждением.

Сам Домагой Вида назвал видеозапись шуткой. По словам футболиста, в его действиях не было политики, и он любит как русских, так и украинцев.

Накануне Хорватия обыграла Россию в четверти финала. В полуфинале им предстоит сыграть с английской сборной – матч пройдет 11 июля в Москве