Международная федерация футбола вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Виде за неспортивное поведение
Футболист опубликовал видеозапись, которую в ФИФА расценили как политическую демонстрацию.
Наушмевшее видео Домагой Вида выложил после того, как хорваты обыграли российскую сборную в рамках Чемпионата мира. На записи футболист, выступавший до недавнего времени за украинское «Динамо», кричит в раздевалке «Слава Украине!». Его коллега, также защитник хорватской сборной и бывший игрок «Динамо», Огнен Вукоевич на видео отмечает, что посвящает Украине победу в матче с Россией. Как только запись получила резонанс, ФИФА начала сбор материалов по этому делу. Согласно правилам Федерации, за дискриминацию по политическим мотивам Виде мог грозить штраф или даже отстранение от матчей. Так, например, в 2013 году, за нацистские выкрики на 10 игр дисквалифицировали другого хорвата – Йосипа Шимунича. Но в этот раз ФИФА ограничилась только предупреждением.
Сам Домагой Вида назвал видеозапись шуткой. По словам футболиста, в его действиях не было политики, и он любит как русских, так и украинцев.
Накануне Хорватия обыграла Россию в четверти финала. В полуфинале им предстоит сыграть с английской сборной – матч пройдет 11 июля в Москве
Комментарии16
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komiccap_nkvd 08 июля 2018 | 18:15
Англия внезапно, получила тысячи российских болельщиков перед матчем с хорватами.
"спасибо, Вида!" такую телеграмму отправил футбольный союз Англии
nelibermot19 08 июля 2018 | 18:16
Казалось бы, ну выиграли (пустьи в рулетку), порадуйся и дальше морально и физически готовься к следующему матчу? Ну или если ты такой убеждённый, скажи честно: да, это моя политическая позиция, я её высказал и готов нести любое наказание, вплоть до пожизненной дисквалификации.
Неа, это сыкло сейчас начнёт вертеться как уж на сковородке, "вы нас не так поняли...мы совсем не то имели в виду...это были просто эмоции, а так мы хорошие и всех любим....", тьфу, тряпки дешёвые, слизняки!
fig__vvam 08 июля 2018 | 18:41
nelibermot19: komiccap_nkvd: Раша обиделась, это удел слабаков обижаться.
Уж как США ругают, но им насрать, они не замечают.
И даже ругающим их нищим милостыню подают.
Например России.
А Раша сразу в истерике стала биться и ножками сучить.
Ну и успокоили ее.
polsan 08 июля 2018 | 18:18
komiccap_nkvd: Да уж, эти болельщики! )) Думаете, что количество болеющих можно конвертировать в мастерство команды?!
Но пусть победит сильнейший, это же спорт! ))
andreyoo 08 июля 2018 | 18:35
polsan: Ну если трибуны будут сильнее поддерживать Англию, в может и можно. Если не в мастерство, то в результат. Результат же он от разных факторов зависит.
polsan 08 июля 2018 | 18:40
andreyoo: Если бы это было бы так как Вы об этом написали, про поддержку трибун, то уж россияне бы вчера победили! Но увы, жаль, но поиграли! )
andreyoo 08 июля 2018 | 18:46
polsan: Разве я написал, что поддержка трибун единственный фактор влияющий на результат? Напротив, я отдельно подчеркнул, что есть и другие факторы.
И тем не менее рискну предположить, что проходи чемпионат в любой другой стране результат нашей сборной был бы скромнее.
soldat777 08 июля 2018 | 18:44
komiccap_nkvd: Было уже закрыл глаза на их усташское происхождение, ан нет, не могут они удержать природу свою. Это ж, как у антисемита, сколько не маскируются, а всё равно рожки вылезут.
Буду за родоначальников футбола болеть, а их премьер мне помеха в этом.
x_signal 08 июля 2018 | 18:17
Чего там посвящать-то? В лотерею на пенальти выиграли.
varangian2011 08 июля 2018 | 18:46
x_signal: Так тот кто "посвящал" вообще на поле в игре с Россией не выходил. Посвятитель мля...
andreyoo 08 июля 2018 | 18:32
От Луганска до Карпат в каждой хате есть хорват!
jamba 08 июля 2018 | 18:35
Вообще непонятна суть этих претензий?Человеку досталась победа, его право ее кому то посвятить, хоть покойной бабушке! Кажется, тут просто раздули из мухи слона;)))
andreyoo 08 июля 2018 | 18:37
jamba: Вот такая вот хрень и получается. Бабушке можешь, Украине не можешь. Репутация у бабушки поди получше.
jamba 08 июля 2018 | 18:45
andreyoo: Я не исключаю, что ФИФА просто перестраховались, так, на всякий случай( Либо, они должны дать разьяснение: в чем тут политизация? Официально, Россия и Украина не находятся в состоянии войны!
iltrovatore 08 июля 2018 | 18:39
ФИФА подглядывает за футболистами на страницах их аккаунтов на YouTube?
жаль, что ФИФА не выкладывает на YouTube записи кулуарных встреч. что-то мне кажется, что там могут звучать слова поинтереснее в смысле политических мотивов
clandestino 08 июля 2018 | 18:43
Фифа находится в состоянии войны с Украиной? Дичь какая-то! А "Слава Болгарии" можно кричать?