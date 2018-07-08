В Турции перед инаугурацией Эрдогана уволены с военной и государственной службы более 18 тысяч человек

Среди них 9 тысяч полицейских и 6 тысяч военных. Все они подозреваются в связях с террористами. Кроме того, закрыты три газеты и телеканал.

После введения в 2016 году режима чрезвычайного положения из-за попытки военного переворота подобные массовые увольнения перестали быть редкостью, — об этом рассказал «Эху» турецкий журналист Абдуррахман Камбороглу.

Российскую делегацию на завтрашней инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.