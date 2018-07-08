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18:05, 08 июля 2018

Канцлер ФРГ выступила с видеообращением к немецким гражданам накануне саммита НАТО в Брюсселе

Канцлер ФРГ выступила с видеообращением к немецким гражданам накануне саммита НАТО в Брюсселе, обосновав необходимость повышения расходов на вооружение действиями России.

Ангела Меркель любит обращаться к народу по видео перед важными событиями. Например, перед саммитом трансатлантического альянса в среду на следующей неделе. «Зачем нам нужен НАТО?» — задает канцлер риторический вопрос в своем новом подкасте.

Оказывается, для гарантии безопасности западных стран в 21-м веке. Ведь в последние годы вызовы для НАТО сильно изменились. Решающимисобытиями для всех членов альянса были, по словам Меркель, «аннексия Крыма и военные действия в восточной Украине». Во время саммита в Уэльсе НАТО среагировало на эти угрозы соответствующими решениями – а именно, расширением своего присутствия в центрально— и восточноевропейских государствах. Кроме того, Германия останется при своем сделанном в Уэльсе обещании до 2024 года повысить оборонные расходы до двух процентов ВВП.

Меркель отметила также, что альянс будет стремиться к разумным отношениям с Россией. В частности, вести переговоры на уровне Совета Россия-НАТО. «Однако мы должны показать решимость защищаться», — заявила канцлер ФРГ. Расходы на вооружение были выше лишь во время Холодной войны, отметила Меркель.

Отводка

Президент США Дональд Трамп настаивает на срочном повышении оборонных затрат ФРГ. Однако Ангела Меркель подчеркивает необходимость придерживаться поставленных на саммите НАТО в Уэльсе целей.

Комментарии

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komiccap_nkvd 08 июля 2018 | 18:11

футбол бы лучше свой финансировали. а то уже Южной Корее проигрывают. позор

fazer22 08 июля 2018 | 18:17

komiccap_nkvd: Пригожинская ...... а расскажи сколько % тратит россия на войну?

r88w556xl4 08 июля 2018 | 18:33

fazer22: Это на ту войну, российские солдаты и техника на которой со спутников не были замечены ни разу за 4 года?

fantforbarbi 08 июля 2018 | 18:47

r88w556xl4: И не говорите))). Комбайнеры и трактористы купили в сельхоз торге танки ,пушки ,минометы,снаряды и так далее. И насовали Армии Украины. Слава колхозникам. Слава ихтамнетам.
Не устали врать ???(((

venmud 08 июля 2018 | 18:19

komiccap_nkvd: "футбол бы лучше свой финансировали"
====================================================
Они будут финансировать все, что входит в обязанности государства, но только не за счет пенсионеров.

kamen_12 08 июля 2018 | 18:25

venmud: А за счёт чего? Наверняка поднимут пенсионный возраст до 70 и потом деньги у пенсионеров украдут.

venmud 08 июля 2018 | 18:28

kamen_12: "деньги у пенсионеров украдут"
=====================================
Злую иронию в адрес наших борцов за счастье народа принимаю.

fresh_breeze 08 июля 2018 | 18:42

kamen_12:

Когда лет 10-15 назад в Германии повысили немного пенсионный возраст, никаких протестных акций по типу российских не было и в помине.
Но, конечно, гражданское общество есть в Германии, но никак не в РФ, кто бы сомневался.

kamen_12 08 июля 2018 | 18:46

fresh_breeze: 67 для мужчин и женщин это немного?

paulik69 08 июля 2018 | 18:47

kamen_12: Пенсии в ФРГ на треть финансируются из шосбюджета, остальные две трети - отчисления работающих. В среднем пенсии составляют около 65 % от последней зарплаты.

kamen_12 08 июля 2018 | 18:27

venmud: Не видать немцам больше на пенсии Хамона и Пармезана.

paulik69 08 июля 2018 | 18:49

kamen_12— Почему? Моя пенсия ожидается на уровне около 2.700 евро — и на xaмон хватит, и на пармезан. Где-нибудь на португальском побережье.

(комментарий скрыт)

marika919 08 июля 2018 | 18:34

komiccap_nkvd: они не заморачиваются проппагандой и имперским величием. Футбол у них для удовольствия, а не для того чтоб "всем показать" как и другие спортивные мероприятия. Показухой и болтовнёй только в россии занимаются.

m_doc 08 июля 2018 | 18:39

marika919: Ну, конечно, домохозяйка Маша. Ты ж единственный источник достоверной информации. Куда уж без тебя-то:)

Почему Россия с маленькой буквы пишешь? Русский язык плохо знаешь или презираешь тебя родивших предков?

banyi2 08 июля 2018 | 18:15

А бабка сказать народу хотела? Я лично не понял) Мол шушеру со всего мира принимать будем, и пиндосам платить надо больше и хохлов содержать и шпрот? Народ будет конечно за неё)

sagen 08 июля 2018 | 18:27

banyi2: Не, она намекнула однму рыбачку с титьками, что мол мы тебя видим и не забываем. И при случае доберемся.

r88w556xl4 08 июля 2018 | 18:38

sagen: однму рыбачку с титьками
---------------------
Сисяну что ли? Не удивлюсь, если его свои же рукопожатые где-нибудь в Германии или Англии Новичком траванут, как это со Скрипалями случилось. Хотя, что там использовался Новичок это большой вопрос, после Новичка козлами не скачут, будто никакого отравления не было.

zztop1960 08 июля 2018 | 18:28

banyi2: содержать и шпрот? ?????? Минималка в России $167 , в Эстонии $596 . даже в Сирии минималка выше чем в России $266 .Может сирийцам содержать россиян ?

minerr 08 июля 2018 | 18:36

zztop1960: даже в Сирии минималка выше чем в России $266
-------

Т. е. не соврать не получилось? Мальчик, в Сирии ВВП на душу населения меньше 200 дол на человека, а минималка никак не может быть выше. Не читай свидомые сайты.

zztop1960 08 июля 2018 | 18:40

minerr: Читай , это по данным ООН , не ситай российские газеты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0

andreyoo 08 июля 2018 | 18:42

zztop1960: Интересно, а почему укроподданные любят именно размерами мрот меряться?

fig_vvam 08 июля 2018 | 18:33

banyi2: беня, ты дурак последний, это Раша платит пиндосам, и немцам тоже платит.
При этом живут в германии на порядок лучше чем в России.
Россия по уровню жизни находится вровень с Нигерией и даже нищий Ливан ее обошел.
работать, маня, надоть, а не хлебало разевать

r88w556xl4 08 июля 2018 | 18:43

fig_vvam: Не читай перед обедам украинских газет, а если других нет, то ничего не читай.
В России у каждой пенсионерки дома современная бытовая техника, почти у всех жителей - автомобили, в домах ремонты отличные, а продукты все сами покупают, на заработанные деньги, в отличии от США, в которых 43 млн. нищих, каждый день стоящих за бесплатной похлёбкой, где стиральная машина в квартире - это уровень лакшери.

agamasat 08 июля 2018 | 18:25

Да, россия бросила вызов всему миру и даже гордится этим поганым действием самим по себе. Ну как же, великая империя - богоносец! Посмотрим, дотянет ли она хотя бы до 70 лет, как протянуло её прошлое воплощение - СССР. Агония чистой воды...

виктор дабижа 08 июля 2018 | 18:32

Россия не бросила вызов,Россия делает то что считает нужным и не таким как ты петухам судить о действиях Великой Державы,сам то чьих холоп будешЬ что даже не подписываешься открыто,и она будет вечно

polsan 08 июля 2018 | 18:36

agamasat: Посмотрим, дотянет ли она хотя бы до 70 лет.....
___________________________________________________________________
Если не пить и не курить и не есть всякое дерьмо, то дотянет! )

fresh_breeze 08 июля 2018 | 18:39

"обосновав необходимость повышения расходов на вооружение действиями России."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ах, да бросьте Вы, госпожа канцлер... Ваши сограждане хорошо рубят фишку, поэтому понимают, что не Россия причина того, что им придётся чуток затянуть поясок,

а другое:

"Президент США Дональд Трамп настаивает на срочном повышении оборонных затрат ФРГ."

PS
Хорошая штука суверенитет, у тех, у кого он есть; а таковых в мире всего несколько государств. Все остальные безропотно исполняют чужую волю.

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