Канцлер ФРГ выступила с видеообращением к немецким гражданам накануне саммита НАТО в Брюсселе, обосновав необходимость повышения расходов на вооружение действиями России.

Ангела Меркель любит обращаться к народу по видео перед важными событиями. Например, перед саммитом трансатлантического альянса в среду на следующей неделе. «Зачем нам нужен НАТО?» — задает канцлер риторический вопрос в своем новом подкасте.

Оказывается, для гарантии безопасности западных стран в 21-м веке. Ведь в последние годы вызовы для НАТО сильно изменились. Решающимисобытиями для всех членов альянса были, по словам Меркель, «аннексия Крыма и военные действия в восточной Украине». Во время саммита в Уэльсе НАТО среагировало на эти угрозы соответствующими решениями – а именно, расширением своего присутствия в центрально— и восточноевропейских государствах. Кроме того, Германия останется при своем сделанном в Уэльсе обещании до 2024 года повысить оборонные расходы до двух процентов ВВП.

Меркель отметила также, что альянс будет стремиться к разумным отношениям с Россией. В частности, вести переговоры на уровне Совета Россия-НАТО. «Однако мы должны показать решимость защищаться», — заявила канцлер ФРГ. Расходы на вооружение были выше лишь во время Холодной войны, отметила Меркель.

Отводка

Президент США Дональд Трамп настаивает на срочном повышении оборонных затрат ФРГ. Однако Ангела Меркель подчеркивает необходимость придерживаться поставленных на саммите НАТО в Уэльсе целей.