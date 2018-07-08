В Таиланде завершилась первая фаза эвакуации школьников, заблокированных в пещере
На поверхность, как сообщили власти, выведены четверо детей.
Первая фаза операции продолжалась более 10 часов. В ней были задействованы 90 водолазов. Власти решили срочно начать эвакуировать школьников, поскольку опасались новых дождей. Из-за них уровень воды в пещере мог подняться до критического. Школьников–членов юношеской футбольной команды вместе с тренером предварительно научили пользоваться аквалангом: большинство участков длинного четырехкилометрового пути подтоплено. При этом, как отмечается, четверо детей, уже вышедших на поверхность, смогли самостоятельно преодолеть этот путь в сопровождении спасателей. Их отправили в госпиталь. Напомним, двенадцать детей вместе с тренером провели в заблокированной пещере в Таиланде уже 16 дней. Из них полторы недели они оставались без какой-либо связи с внешним миром. Школьная футбольная команда, отправившаяся вместе с тренером на экскурсию в пещере Тхам Луанг, оказалась заблокирована из-за сильных проливных дождей. Резко поднявшийся уровень воды вынудил их уйти вглубь комплекса на 4 километра. При этом сама пещера имеет множество узких ходов. Поиски заняли 10 дней, несмотря на то, что вещи детей были найдены практически сразу. Когда подростков нашли, они были истощены: профессиональные дайверы начали доставлять им еду и кислородные баллоны. При этом один из дайверов погиб: бывший старшина ВМС Таиланда Саман Гунан на обратном пути потерял сознание и умер после того, как напарник вывел его на поверхность. Школьники же, как накануне рассказывал губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, психологически были готовы к любым вызовам. После того, как их обнаружили спасатель, дети начали писать письма своим родителям. В них они просили не волноваться и не винить тренера в случившемся. Родители в ответ также поддерживают своих детей и их футбольного наставника. Первоначально предполагалось, что эвакуация может занять до 4 месяцев, однако теперь власти надеются завершить операцию до середины следующей недели.
Операция по спасению школьников из пещеры приостановлена на 10 часов. Она должна возобновиться в ночь с воскресенья на понедельник. Во время эвакуации школьникам надо проплывать под водой несколько километров против сильного течения. Это рассказал живущий в Таиланде дайвер и спелеолог Всеволод Коробов. Спасение детей из затопленной пещеры с помощью дайверов – это очень рискованно, сказал Эху эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин. Операция по спасению школьников из пещеры приостановлена на 10 часов. она возобновится этой ночью.
Комментарии1
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serg_e 08 июля 2018 | 18:32
дай бог