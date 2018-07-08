На встречу со сборной России по футболу в Москве пришли 24 тысячи болельщиков

Это сообщили ТАСС организаторы мероприятия. Игроки национальной команды были в футболках с надписью «Играем за вас». Они поблагодарили фанатов за поддержку. Накануне наша команда уступила в четвертьфинале хорватам в серии пенальти. После этого 33-летний Александр Самедов объявил, что уходит из сборной, а 38-летний Сергей Игнашевич заявил, что завершил карьеру.