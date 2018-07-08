На встречу со сборной России по футболу в Москве пришли 24 тысячи болельщиков
Это сообщили ТАСС организаторы мероприятия. Игроки национальной команды были в футболках с надписью «Играем за вас». Они поблагодарили фанатов за поддержку. Накануне наша команда уступила в четвертьфинале хорватам в серии пенальти. После этого 33-летний Александр Самедов объявил, что уходит из сборной, а 38-летний Сергей Игнашевич заявил, что завершил карьеру.
Комментарии15
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adl1964 08 июля 2018 | 17:38
Меня одного достал уже этот футбол?
minerr 08 июля 2018 | 17:48
adl1964: Видать здорово он тебя достал, раз ты все-таки прочитал новость о футболе, залогинился и к тому же написал комментарий. Смотри, после следующей новости о футболе не самоубейся ненароком. Хотя, делай как знаешь.
yralez 08 июля 2018 | 17:41
24 тысячи дебилов точно довольны........украденными у них 5 лет.
Не зря понтиаль, значит, купили.
estamp 08 июля 2018 | 18:09
24 тысячи дебилов точно довольны........украденными у них 5 лет.
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И 200 человек недовольных
liquidsky__ 08 июля 2018 | 17:44
Где-то в 10 раз больше, чем на любое хомячье сборище. Отака куйня, малята )
minerr 08 июля 2018 | 17:52
liquidsky__: Да согнанные бюджетники, студенты с зачётками и причём все в наручниках, а сзади нквдэшники с пулемётами в заградотряде.
uaslavaua 08 июля 2018 | 17:53
liquidsky__: Навальнята негодуют, что футбол всем намного интереснее, чем повторение мантры что у нас все плохо, коррупция, когда уйдёт путен и когда заживем как на Западе( можно подумать живём при совке, сейчас магазины от товаров любых брендов ломятся, доступны любые клубы и рестораны)- ах да, забыла, сейчас «либералы» расскажут, как путен всех обворовал и купить дорогую вещи или сходить куда-нибудь могут только чиновники, а народ, особенно в Москве в лохмотьях ходит, в протекающих коммуналках живет и на велосипедах по городу передвигается, так что уже у многих по две и больше машин имеется
polikarpich 08 июля 2018 | 18:25
uaslavaua: Ну так вы и сами всё прекрасно знаете, оказывается, хорошо всё описали.
И, самое интересное, всё верно подметили. И про коммуналки, и про обнищание, и про то, кто именно обворовал.
vezdehod 08 июля 2018 | 17:54
liquidsky__:
Где-то в 10 раз больше, чем на любое хомячье сборище. Отака куйня, малята )
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Это опять полицаи на ПОРЯДОК больше посчитали 0 на это они способны.
nikolaitschi 08 июля 2018 | 17:49
Интересно, писал ли на майке " Я писал за народ флоренции" Леонардо да Винчи, написав Джаконду?
minerr 08 июля 2018 | 17:56
nikolaitschi: Тогда не принято было писать на одежде, да и все равно мало кто смог бы это прочитать при 95% неграмотности.
aallttoo 08 июля 2018 | 17:49
Играем за вас... То есть, от денег за участие оне отказались? В пользу детей, которых не лечит расейская медицина, например.
Или играем за вас за ваши деньги?
tag188 08 июля 2018 | 17:52
Новости в одной ленте:
На встречу со сборной России по футболу в Москве пришли 24 тысячи болельщиков
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В Новосибирске на митинг против повышения пенсионного возраста пришло 200 человек.
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Ну что же, этот народ заслуживает именно такую власть.
estamp 08 июля 2018 | 18:07
tag188: Ну что же, этот народ заслуживает именно такую власть.
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Пожалуй да.
Россифский народ заслуживает и власть, и Мундиаль, и Крым, и мост в Крым...
И украинский заслуживает. И безКрым, и мост на Подол, и пенсии, и Донбасс...
tag188 08 июля 2018 | 18:13
estamp: Болезный, у тебя все Украина сильно болит?
Помести голову в холодильник, авось полегчает.