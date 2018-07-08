Италия намерена закрыть свои порты для судов с мигрантами всех международных миссий
Министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини сообщил, что будет добиваться согласия на это от других стран ЕС. В своем Фейсбуке он написал, что считает несправедливым, когда многочисленные суда оказывают помощь беженцам из африканских стран в нейтральных водах, а высаживают в Италии, и на страну ложится ответственность за их прием. Сейчас в Средиземном море действует несколько международных миссий, которые оказывают помощь терпящим бедствие мигрантам.
Комментарии6
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y20160414 08 июля 2018 | 17:50
Подонки похищают несчастных сирийцев и увозят их на чужбину. Я бы таких вздёргивал на рее.
zztop1960 08 июля 2018 | 18:13
y20160414: У несчастных сирийцев минималка $266 . в России минималка $167. Пусть берут пример с россиян и терпят
y20160414 08 июля 2018 | 18:17
zztop1960:
Так их же насильно похищают на сирийских пляжах и везут в бездуховную Европу, где минималка ещё выше. Фошызды, одно слово.
paulik69 08 июля 2018 | 17:55
Молодец Сальвини. Войдёт в историю крупным лидером. В Италии люди уже ничего не говорят, а лишь сокрушённо качают головами по поводу сброда, заполонившего улицы и площади.
vpu2011 08 июля 2018 | 17:58
Очнулись
m_doc 08 июля 2018 | 18:05
Пущай не отчаиваются и плывут в обход к Сев. морю напрямки в Германию.
Мол, здравствуй, Меркель, Новый год! Бабушка приехала.