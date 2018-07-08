В Омске и Новосибирске сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Звучали также требования об отставке правительства. Как передает Интерфакс со ссылкой на организаторов, в Омске на митинг вышли около двух тысяч человек, а в Новосибирске – порядка двухсот. Данных полиции о количестве участников пока нет.
Аналогичные акции прошли накануне в нескольких городах России
Комментарии7
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m_doc 08 июля 2018 | 17:39
в Омске на митинг вышли около двух тысяч человек,
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Да ну?!?! А по фоткам аж целых 170 человек насчитали.
https://twitter.com/imerkouri/status/1015949663428587520
Видно, остальные несметные полчища где-то прячутся.
baran_provokator 08 июля 2018 | 18:04
только тупые дебилы могут отдавать 40 лет пятую часть зарплаты за обещание платить им потом пару лет по четверти зарплаты (96 зарплат отдаешь, 6 зарплат возвращается, иными словами, весь многомиллионные вклад крадется, проценты за пользование этим вкладом крадутся почти полностью, лишь часть от них выплачивается в виде пенсии причем преподносится как облагодетельствование).
alex_d 08 июля 2018 | 18:05
m_doc: да, эховцы врут уже просто на рефлексах, даже когда не надо. как балаганов кошелек в трамвае спер...
yralez 08 июля 2018 | 17:43
В нашем райцентре с населением 70 тысяч вышло 250 человек, в Новосибирске 200.
Так где больше бессловесной скотины ?
tag188 08 июля 2018 | 17:49
Звучали также требования об отставке правительства.
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Только правительства?
И странно, что в 1,5 раза большем Новосибирске народу вышло в 10 раз меньше, чем в миллионнике-Омске.
sjuzanna 08 июля 2018 | 18:18
tag188: yralez: Здесь пропорциям не место.
annacrimea 08 июля 2018 | 18:49
Что это так? Где же ж ваш путриотизм, слопатыеды?!