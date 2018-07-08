Четверо из 12-ти детей, заблокированных в пещере в Таиланде, доставлены в больницу
Еще двое подростков вскоре будут госпитализированы. Остальные пока находятся в дальней камере пещеры, где провели две недели, — сообщил руководитель спасательной операции. По его словам, сегодня были использованы практически все запасные баллоны с воздухом, оставленные в предыдущие дни вдоль всего маршрута. После того, как эти запасы будут пополнены, операция продолжится. В ней участвуют 90 дайверов, из них 50 – из других стран, в том числе, американские военные.
Школьники и их футбольный тренер зашли в пещеру и оказались в ловушке из-за проливных дождей.
Комментарии3
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romashka__ 08 июля 2018 | 17:51
Еще 6 человек в пещере две недели. Борьба за их жизнь должна спасти всех.
y20160414 08 июля 2018 | 17:52
Маск же предлагал нейлоновую трубу и компрессор.
aallttoo 08 июля 2018 | 18:05
Молодцы!
Это вам не "она утонула"