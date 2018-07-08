Крупнейший донор агитационной кампании в пользу выхода Великобритании из ЕС 11 раз встречался с послом России
Об этом пишет газета Observer. Ранее бизнесмен Аррон Бэнкс заявил, что виделся с дипломатом Александром Яковенко только несколько раз. Неделю назад газета Sandy Times сообщила, что Бэнксу, по некоторым данным, российская сторона предложила три сделки, которые касались золотых рудников и алмазодобывающей компании «Алроса».
Комментарии2
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proxozhij 08 июля 2018 | 17:11
Ну надо же какой гад.
golodomor_ze__hohlokost 08 июля 2018 | 17:12
Ссылаться на Санди Таймс, как на источник правдивой информации, могут только полныемудаки.