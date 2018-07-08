Крупнейший донор агитационной кампании в пользу выхода Великобритании из ЕС 11 раз встречался с послом России

Об этом пишет газета Observer. Ранее бизнесмен Аррон Бэнкс заявил, что виделся с дипломатом Александром Яковенко только несколько раз. Неделю назад газета Sandy Times сообщила, что Бэнксу, по некоторым данным, российская сторона предложила три сделки, которые касались золотых рудников и алмазодобывающей компании «Алроса».