Общественный активист Евгений Ширманов сообщил, что уехал из России после избиения и поджога дома

Видеоблогер, который борется с правонарушениями на дорогах, в организации нападения подозревает одного из сотрудников краснодарского ГИБДД. В своем блоге Ширманов рассказал, что теперь находится в США, где его приютил один из подписчиков.

Будет ли Ширманов просить в США политического убежища, он не уточнил.