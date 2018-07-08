Общественный активист Евгений Ширманов сообщил, что уехал из России после избиения и поджога дома
Видеоблогер, который борется с правонарушениями на дорогах, в организации нападения подозревает одного из сотрудников краснодарского ГИБДД. В своем блоге Ширманов рассказал, что теперь находится в США, где его приютил один из подписчиков.
Будет ли Ширманов просить в США политического убежища, он не уточнил.
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tks 08 июля 2018 | 17:10
Побег из Мордора.
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