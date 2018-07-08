Британские власти пока не будут торопиться с введением новых санкций против Москвы — в связи с недавним отравлением нервно-паралитическим веществом, все произошло близ города Солсбери, где еще в марте похожий инцидент случился с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью.

Планов вводить новые ограничительные меры у британских властей пока нет. «Мы не хотим делать поспешных выводов», — сказал в интервью телеканалу Sky News глава МВД страны Саджид Джавид, рассуждая о возможных очередных санкциях против России. Он добавил, что следствию необходимо получить куда больше информации о недавнем инциденте и «позволить полиции заниматься своей работой». Министр также добавил, что пострадавшая пара не посещала мест, которые были обеззаражены после инцидента со Скрипалями. Напомню, в конце июня британка Дон Стерджес и ее знакомый Чарльз Роули были госпитализированы в критическом состоянии. Обоих обнаружили в городе Эймсбери, он расположен в десятке километров от Солсбери. За расследование нового инцидента взялся Скотленд-Ярд, там заявили, что пара подверглась воздействию вещества «Новичок» — того же нервно-паралитического агента, которым, как утверждается, в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за это происшествие Лондон, напомню, возложил на Москву.

С жалобами на симптомы отравления в больницу Солсбери накануне обратился и офицер британской полиции. Он прошел обследование, медики заявили, что его здоровью ничего не угрожает.