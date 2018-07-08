В Таиланде спасатели эвакуировали из затопленной пещеры уже шестерых подростков

Об этом сообщил Reuters один из руководителей спасательной операции.

Нескольких мальчиков уже доставили на вертолетах в больницу города ЧиангРай, где они будут проходить реабилитацию после двух недель пребывания в пещере. Перед отправкой здоровье спасенных детей проверяют в полевом госпитале. По неподтвержденной информации, один школьник находится в «серьезном» состоянии. Спасательная операция началась сегодня утром. Предполагалось, что на нее может уйти до четырех дней. Подростков по одному выводят из частично затопленной пещеры члены команды из 18 дайверов. Перед началом операции медики подтвердили, что школьники успели восстановить силы и готовы подняться на поверхность. К выходу из пещеры прибыли 13 вертолетов с бригадами скорой помощи – для каждого выведенного ребенка.

Как отмечал ранее руководитель операции, больше затягивать со спасением детей было нельзя – из-за надвигающихся ливней пещеру вновь могло сильно затопить.

12 игроков школьной футбольной команды и их тренер более двух недель провели в пещере, выход из которой оказался заблокирован из-за проливных дождей.