Патриарх Кирилл раскритиковал современное кино
По его словам, в нынешних фильмах есть только похоть, но нет любви, — передает Интерфакс. Патриарх высказался на эту тему в день семьи, любви и верности.
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По его словам, в нынешних фильмах есть только похоть, но нет любви, — передает Интерфакс. Патриарх высказался на эту тему в день семьи, любви и верности.
Комментарии11
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odobryam_s 08 июля 2018 | 16:35
«Порывистая душа отца Федора не знала покою. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной линии. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.»
И.Ильф и Е. Петров. «12 стульев»
pr22000 08 июля 2018 | 16:44
Может это референты такие фильмы подсовывают?
viktorova 08 июля 2018 | 16:47
Я так полагаю, что в фильмах Кондрашова тоже одна похоть. И главный герой там - это воплощение этой похоти.
nalix 08 июля 2018 | 16:54
Прохиндей
arye_11 08 июля 2018 | 16:55
Гражданин Гундяев.
А кто виноват, что в сегодняшней России не только кино, а абсолютно все превратилось в имитацию?
Вместо любви похоть, вместо патриотизма, как любви к своей родине, ненависть ко всему прочему миру и, даже страшно сказать, церковь, как институт по преимуществу духовный, превратилась в финансовую организацию с уклоном в недвижимость и прочие ценности современного мира.
За часы, товарищ Гундяев, есть что сказать?
А за московскую квартиру, а за яхту, а за дворец в Геленжжике, а за оптовую табачно-водочную торговлю...???
sergey_petr 08 июля 2018 | 16:57
А патриархи современного кино раскритиковали Кирилла за... до много есть за что!
bodych 08 июля 2018 | 16:59
какое его,Гундяева,собачье дело ?Сам не хрена не соблюдает библейских заповедей, главный вор РПЦ.
ams666 08 июля 2018 | 17:01
Меньше ПОРНУХУ смотреть надо! Если ты думаешь,что это современное кино,то ты дебил!
nehoroshiy 08 июля 2018 | 17:03
Это смотря в каком магазине фильмы покупать.
nikolaitschi 08 июля 2018 | 17:08
Ему, наверное, парнушку крутят с утра до ночи иначе он не смешивал бы в одну кучу настоящее русское современное кино с пропагандистской мутью, превращающей население в вату.
diximania1948 08 июля 2018 | 17:12
Найдётся ли достойный и уважаемый режиссёр, который снимет шедевр о безграничной любви Гундяева к роскоши, деньгам и лицемерии!!