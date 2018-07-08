Шесть школьников выведены из полузатопленной пещеры в Таиланде
Как передает телеканал Thai PBS, двое детей уже доставлены в ближайшую больницу, еще двое находятся в полевом госпитале у входа в пещеру. Спасательная операция продолжается. 12 подростков из местной футбольной команды и их 25-летний тренер пропали две недели назад. Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезанными из-за внезапного наводнения. Их нашли живыми, но они сильно ослабели от голода.
Комментарии4
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zemljanka 08 июля 2018 | 16:47
Ура!
Спасибо!
Ждем.
vpu2011 08 июля 2018 | 16:51
Молодцы
jetsam 08 июля 2018 | 16:52
как сказал бы Николай Озеров: "Такой футбол нам и нужен".
sergo_25_26 08 июля 2018 | 16:56
https://news.thaipbs.or.th/content/273118 это видео из пещеры с мальчишками.