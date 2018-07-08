Шесть школьников выведены из полузатопленной пещеры в Таиланде

Как передает телеканал Thai PBS, двое детей уже доставлены в ближайшую больницу, еще двое находятся в полевом госпитале у входа в пещеру. Спасательная операция продолжается. 12 подростков из местной футбольной команды и их 25-летний тренер пропали две недели назад. Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезанными из-за внезапного наводнения. Их нашли живыми, но они сильно ослабели от голода.