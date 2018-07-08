ФИФА может оштрафовать хорватского футболиста за политическое высказывание

Об этом пишет британская газета Дейли Телеграф. Международная федерация футбола в настоящее время пока изучает имеющуюся информацию, — сказали Интерфаксу в пресс-службе ФИФА. Ранее в интернете появилось видео, снятое после победы сборной Хорватии над Россией в четверть финале чемпионата мира по футболу. Хорватский футболист Домагой Вида, который ранее играл за киевское «Динамо», кричит в раздевалке «Слава Украине!». Позже Вида заявил, что это была шутка.