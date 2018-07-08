ФИФА может оштрафовать хорватского футболиста за политическое высказывание
Об этом пишет британская газета Дейли Телеграф. Международная федерация футбола в настоящее время пока изучает имеющуюся информацию, — сказали Интерфаксу в пресс-службе ФИФА. Ранее в интернете появилось видео, снятое после победы сборной Хорватии над Россией в четверть финале чемпионата мира по футболу. Хорватский футболист Домагой Вида, который ранее играл за киевское «Динамо», кричит в раздевалке «Слава Украине!». Позже Вида заявил, что это была шутка.
Комментарии27
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opiatnovyi63 08 июля 2018 | 16:38
Овчинка выделки не стоит!
kotbajune 08 июля 2018 | 16:44
Что значит оштрафовать?!
Техническое поражение команды - 3:0 в пользу России!!!
Патриоты скидывайтесь, если много дать, они возьмут
kompricikos 08 июля 2018 | 16:48
kotbajune: надо было кричать -слава России- медаль бы получил
popyas 08 июля 2018 | 16:40
Слава Украине!
kapitonovih_36 08 июля 2018 | 16:41
popyas: хероям сала!
minerr 08 июля 2018 | 16:57
popyas: Слава Украине!
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Поскакать не забыл, а то тебя ненароком за москаля примут, даже не смотря на дуршлаг на твоей голове.
alehan15274 08 июля 2018 | 17:01
minerr: может оштрафовать хорватского футболиста
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Ну и оштрафуйте его на 2000 говно руб или чё там у вас....
minerr 08 июля 2018 | 17:04
alehan15274:Фифа пока что берет штрафы в евро.
ze_danil 08 июля 2018 | 16:41
как раз именно со стороны Фифы это будет политической цензурой. "Слава Украине" даже в России не является запрещённым высказыванием, просто оно вызывает анальные боли у ваты
на месте футболиста (если против него Фифа чего-нибудь сделает) нужно будет подавать в суд и расчехлять Фифу по полной
polba 08 июля 2018 | 16:42
Просто Домагой Вида прекрасно понимает, что проори он хорватское "Za dom spremni!" (лозунг нациков-усташей), мог бы запросто загреметь в тюрьму любой европейской страны. А вот лозунги нациков-бандеровцев нынче в Европе вполне модны.
simfu 08 июля 2018 | 16:44
polba: Ниацик нацика видит издалека.
neyexo 08 июля 2018 | 16:46
polba:
типа будь готов - всегда готов
У пионеров ГДР зайт берайт - иммер берайт
tks 08 июля 2018 | 17:15
polba: Исследователь занимается додумыванием за исследуемого? Чисто совковый принцип.
estamp 08 июля 2018 | 16:46
Печально не то, что какой-то хорватский игрок что-то крикнул. В шутку уж или со смыслом. Может и правда, не понимая всего смысла. Пока играл в Динамо К. насмотрелся. Думал что это там вместо "Прозт".
Печально, что от такой херни весь украинский сегмент интернета на ушах стоит. Так плохо с самооценкой?
ze_danil 08 июля 2018 | 16:56
estamp: Печально, что от такой херни весь украинский сегмент интернета на ушах стоит. Так плохо с самооценкой?
____________________________
вот прямо сейчас эта новость в топе Йандекса...
но россиянам это совершенно не интересно, не так ли, ватан?
estamp 08 июля 2018 | 17:03
ze_danil: прямо сейчас эта новость в топе Йандекса...
но россиянам это совершенно не интересно, не так ли, ватан?
---
Дурачек, в топ новость попадает по критерию свежести. А большинству россиян это не то чтоб интересно или нет, они про жто вообще не знают.
Ты почитай украинские фейсбучики, цензорики и прочие вконтактики.
ze_danil 08 июля 2018 | 17:11
estamp: новостной агрегатор Йандекса наполняется по числу упоминаний события в российских сми
чем больше упоминаний события - тем новость выше в топе
прямо сейчас (до сих пор) эта новость на первом месте в агрегаторе Йандекса
так что, портяныч, твои отмазки не катят
holic 08 июля 2018 | 16:50
- Вида сказал "Слава Украине"! Это нацистский лозунг против России!
- Где там упоминается Россия?
- Ну раз слава - Украине, значит против России, мы же с Украиной воюем
- Так вы с Украиной воюете?
- Нет! Наших войск там нету, но там же хунта-биндеровцы!(с)
minerr 08 июля 2018 | 17:02
holic: "Слава Украине" - это последнее что в своей жизни слышали 100 тыс. евреев в Бабьем Яру, жители Хатыни и и под сотню тысяч поляков на Волыни в 1943-м.
zibex 08 июля 2018 | 17:08
minerr: вот за эти фашистские выдумки московитов во всем мире считают лжецами!
ams666 08 июля 2018 | 16:51
А когда на всех матчах ДЕБИЛЫ орали рассея рассея это нормально?
m_doc 08 июля 2018 | 16:59
ams666: А что им орать - "ams666 идиот"? Впрочем, не помешало бы:)
ams666 08 июля 2018 | 17:04
m_doc: Ты один из них дебил!СЛАВА УКРАИНЕ!
sergo_25_26 08 июля 2018 | 17:03
Рашистские стукачки внучки НКВДшников и тут отличились. Там еще было кое что сказано от чего у ваты пуканы рвет. Кому они эту победу посвящают.
zibex 08 июля 2018 | 17:04
А если бы он крикнул «¡Viva España!»??
mercer57 08 июля 2018 | 17:05
русская ГеБня взбесилась и пожаловалась в ФИФА на хорвата.... недоноски крысиные...)))
tks 08 июля 2018 | 17:13
Бред. Крики в раздевалке приравнены к публичному высказыванию?
А с каких это пор "Слава Украине!" считается политическим высказыванием? Кричалка
"Россия, Россия!" тогда тоже политическая?