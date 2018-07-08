Тысячи болельщиков встретили аплодисментами российских футболистов, которые приехали в Москве в фан-зону

Как передает ТАСС, за исключением главного тренера Станислава Черчесова все члены сборной были одеты в футболки с надписью «Играем за вас». Главным достижением национальной команды Черчесов назвал то, что она стала единым целым со страной. Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку.

Накануне Россия уступила Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в серии пенальти.