Тысячи болельщиков встретили аплодисментами российских футболистов, которые приехали в Москве в фан-зону
Как передает ТАСС, за исключением главного тренера Станислава Черчесова все члены сборной были одеты в футболки с надписью «Играем за вас». Главным достижением национальной команды Черчесов назвал то, что она стала единым целым со страной. Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку.
Накануне Россия уступила Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в серии пенальти.
Комментарии3
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evgeny_biolog 08 июля 2018 | 17:04
Талант Яшина признавал даже Пеле. Когда его спросили, кто самый великий вратарь за всю историю футбола, он ответил кратко: «Лев Яшин». А ведь поначалу советского голкипера называли «неудачником» за пропущенные мячи.
archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 17:11
"Главным достижением национальной команды Черчесов назвал то, что она стала единым целым со страной. "
а до этого российские футболисты жили отдельной роскошной жизнью в отличие от нищающего населения РФ.
каждому футболисту - Героя России, орден А.Невского и по автомобилю "Бентли"!
fmsf FMSF 08 июля 2018 | 17:13
Наши точно выиграли бы чемпионат, если бы рефери так же судили матчи, как российские суды осуществляют "правосудие". А правила сочиняли бы как законы в госдуре или ведомственные нормы.