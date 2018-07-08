Великобритания пока не планирует вводить новые санкции против России из-за инцидента в Эймсбери
Это заявил министр внутренних дел Саджид Джавид. По его словам, полиция всё еще пытается понять, как отравившиеся люди столкнулись с зараженным объектом, — передает Би-би-си. В городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. В полиции затем сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», от которого ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию.
Комментарии2
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polba 08 июля 2018 | 16:45
Видимо, проблема в том, что британскую полицию не пускают в лабораторию "Порт Даунтон".
korikov 08 июля 2018 | 17:15
Эхо вы в конец охренели с рекламой на своём сайте, мало того, что сайт не оптимизирован и ужасно работает, так ещё контекстная реклама везде где только может влезть, экран прыгает, да ещё появилась строка Яндекс. Маркет котора жутко мешает. Вам денег мало, что ли? Вы бы хоть иногда думали о своих читателях. Хотя ваша публика достойна вашего отношения.