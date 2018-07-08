Международная федерация футбола изучает материалы о политической демонстрации, которую допустил хорватский защитник
Международная федерация футбола изучает материалы о политической демонстрации, которую допустил хорватский защитник Домагой Вида после матча с Россией.
Вида, который забил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева записал ролик вместе со своим соотечественником Огненом Вукоевичем, который как и Домагой играл за киевское Динамо. В этом ролике Вида кричит Слава Украине и посвящает победу над сборной России киевскому клубу и всей Украине. Позже Вида стал оправдываться заявив, что футбол вне политики и его видео было просто шуткой для друзей из Украины. Он также сказал , что с уважением относится к русскому народу и не имел ввиду ничего плохого. Тем не менее, как сообщает британская Сан, ФИФА начала сбор материалов по этому делу. Согласно дисциплинарному кодексу футболист может быть наказан как штрафом, так и дисквалификацией вплоть до двух матчей. Несколько ранее Швейцарские футболисты косовского происхождения Джедран Шакири и Гранит Джака были оштрафованы за демонстрацию албанских орлов во время празднования забитых мячей в матче с сербами.
Сборная Ховратии победила Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал, где сыграет с англичанами.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
parasuk_ 08 июля 2018 | 16:23
Кричать "слава украинде" это как громко испортить воздух за обеденным столом. Тут воспитывать надо, а не наказывать :)
varangian2011 08 июля 2018 | 16:39
parasuk_: Да можно было бы и крикнуть, если бы это слава хоть где-то была. А пока что Украина ассоциируется исключительно только с повсеместным позором. Как будто карма какая-то на них лежит, за что-то.
ura_123 08 июля 2018 | 16:25
О как... Ну а чё,Украине слава.
koshkaedu 08 июля 2018 | 16:29
ura_123: А поподробнее можешь?
polsan 08 июля 2018 | 16:35
koshkaedu: Вы правда математик?!
Странно, что Вас волнует такая фигня! )))
lenin3 08 июля 2018 | 16:32
ura_123: не,не,никаких дисквалификаций и штрафов,путриоты,ватники и Шейнин требуют только отмены результатов матча и присуждения победы России со счетом 3:0.И вообще,на Уралвагозаводе уже выковали комплект медалей для футболистов сборной России за победу на ЧМ...
j_partizan 08 июля 2018 | 16:26
Петух прокукарекал, Эхо подхватило.
sutara 08 июля 2018 | 16:27
Вида красавец! Сказано было от сердца! И не надо трястись и боятся никого!
varangian2011 08 июля 2018 | 16:41
sutara: Мужик от своего слова так легко не отступает. Плевать видимо этому Виде на нэзалэжнюю Украину.
serge3leo 08 июля 2018 | 16:33
В ФИФА - формалисты. А реальные проблему у друзей из киевского Динамо, если они без этого, без "Украине Слава", кушать не могут.
ams666 08 июля 2018 | 16:38
А когда на всех матчах ДЕБИЛЫ орали рассея рассея это нормально?
lnmanusnostras1 08 июля 2018 | 16:42
Ему оставалось только руку к солнцу и вообще бы памятник в киеве поставили...
Если олень не понимает что говорит, то пусть пропустит полуфинал, может начнет голову включать.