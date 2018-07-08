Международная федерация футбола изучает материалы о политической демонстрации, которую допустил хорватский защитник Домагой Вида после матча с Россией.

Вида, который забил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева записал ролик вместе со своим соотечественником Огненом Вукоевичем, который как и Домагой играл за киевское Динамо. В этом ролике Вида кричит Слава Украине и посвящает победу над сборной России киевскому клубу и всей Украине. Позже Вида стал оправдываться заявив, что футбол вне политики и его видео было просто шуткой для друзей из Украины. Он также сказал , что с уважением относится к русскому народу и не имел ввиду ничего плохого. Тем не менее, как сообщает британская Сан, ФИФА начала сбор материалов по этому делу. Согласно дисциплинарному кодексу футболист может быть наказан как штрафом, так и дисквалификацией вплоть до двух матчей. Несколько ранее Швейцарские футболисты косовского происхождения Джедран Шакири и Гранит Джака были оштрафованы за демонстрацию албанских орлов во время празднования забитых мячей в матче с сербами.

Сборная Ховратии победила Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал, где сыграет с англичанами.