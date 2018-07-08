Руководство лагеря «Волна» в Удмуртии, где отравились более двадцати детей, считает, что могут быть виноваты родители
Как сказал директор лагеря Сергей Береснев, суббота – это день, когда к детям приезжают родители. Им было сказано не кормить детей чем попало. Они привезли колу, спрайт и чипсы, ягоды, сливы и йогурты и еще много чего запрещенного, травмирующего детские желудки, добавил руководитель. По словам Береснева, всего заболели 22 ребенка, один из них госпитализирован. Интерфакс сообщает, что лагерь закрыт по предписанию Роспотребнадзора.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ruderpost 08 июля 2018 | 16:20
ВОТ ВЕДЬ КАКИЕ СВОЛОЧИ РОДИТЕЛИ! понавезли из дома продукты которые дети привыкли есть дома. не подумали о том, что та отрава которой кормили детей в лагере не совместима с домашней
kotbajune 08 июля 2018 | 16:25
"Руководство лагеря «Волна» в Удмуртии, где отравились более двадцати детей, считает, что могут быть виноваты родители"
Что, опять палёная водка?
jetsam 08 июля 2018 | 16:20
@Они привезли колу, спрайт и чипсы, ягоды, сливы и йогурты и еще много чего запрещенного, травмирующего детские желудки@
действительно!!!
было же указание солнцестойкого - дубовая кора и боярышник.
ну еще - подорожник можно. и все. никаких разносолов кроме скреп!
* вражеская кола хоть и произведена на заводах в очаково, но желудки травмирует!
как и бургер их отечественного сырья в макдональдсе!
только отечественное пальмовое масло вылечит!!!
sasass 08 июля 2018 | 16:36
jetsam: Наша кола очень опасна - растворяет она все подряд , хлеще "Царской водки "....
kompricikos 08 июля 2018 | 16:44
jetsam: а что йогурт уже стал деликатесом?
vikwlad 08 июля 2018 | 16:21
Во какое совпадение! 22 ребёнка были отравлены своими родителями! И так что, бывает каждую субботу?
lenin3 08 июля 2018 | 16:23
Ну,конечно,и в повышении пенсионного возраста виновато само население России,а не правительство.
Вот мразота этот директор.Но судя по тому,что в пожаре в "Зимней вишне"виноват пожарный,а не проверяющие структуры,то понятно,почему виноваты родители.Нахрена вообще детей нарожали,одни неприятности от них уважаемым людям...
glotze7 08 июля 2018 | 16:25
Вина родителей очевидна - они отправили детей в лагерь! Сидели бы дома - не дристали бы. Директору - звезду Героя России!!!
bekipp 08 июля 2018 | 16:37
У кого же этот директор уроки берёт? Ведь так сразу такое и не придумать.