"Руководство лагеря «Волна» в Удмуртии, где отравились более двадцати детей, считает, что могут быть виноваты родители"

Как сказал директор лагеря Сергей Береснев, суббота – это день, когда к детям приезжают родители. Им было сказано не кормить детей чем попало. Они привезли колу, спрайт и чипсы, ягоды, сливы и йогурты и еще много чего запрещенного, травмирующего детские желудки, добавил руководитель. По словам Береснева, всего заболели 22 ребенка, один из них госпитализирован. Интерфакс сообщает, что лагерь закрыт по предписанию Роспотребнадзора.