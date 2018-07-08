Из пещеры в Таиланде, где заблокирована школьная футбольная команда, эвакуировали четверых школьников

Об этом сообщили ряд СМИ, при этом официального объявления пока сделано не было.

Первые дети вышли на поверхность на несколько раньше, чем это ожидалось, сообщила газета «Кхаосод». По ее данным, мальчики смогли выбраться самостоятельно, несмотря на то, что провели в пещере 16 дней. Телеканал «Спринг ньюс» сообщает, что спустя 15 минут после выхода на поверхность двух школьников из пещеры был выведен третий подросток. Еще одного мальчика, как сообщает телеканал Thai PBS, эвакуировали несколько минут назад. Всех их, как отмечается, осматривают врачи, после чего они будут доставлены на вертолете в больницу города Чианграй. Местные власти ранее заявляли, что эвакуация всех 13 человек, заблокированных в пещере в Таиланде, может продлиться до 4-х дней. Там, напомним, оказалась местная школьная футбольная команда вместе с тренером, которая не смогла выбраться из-за сильных ливней и подтопления камер пещеры.

Спасатели ускорили проведение эвакуации из-за опасений, что вода в пещере может подняться на критический уровень.