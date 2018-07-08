В Хельсинки собирают подписи под инициативой о переименовании одной из улиц в честь Дональда Трампа
Соответствующая кампания началась перед встречей лидеров России и США. Она должна пройти в столице Финляндии 16 июля. Как пишет агентство ТАСС, автором инициативы, чтобы предложение было рассмотрено, нужно собрать не менее 12 тысяч подписей.
Комментарии3
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banyi2 08 июля 2018 | 15:40
Хохлы идею просрали) Могли бы успеть лизнуть )
nitsahon 08 июля 2018 | 15:40
неужели в Хельсинки настолько тупая публика, что решили пойти по пути славного города Грозного, назвавшего один из своих проспектов в честь др.участника данного саммита?
я был несколько более высокого мнения о финнах...
vaka257 08 июля 2018 | 15:44
Кому и кобыла невеста...