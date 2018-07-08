В Хельсинки собирают подписи под инициативой о переименовании одной из улиц в честь Дональда Трампа

Соответствующая кампания началась перед встречей лидеров России и США. Она должна пройти в столице Финляндии 16 июля. Как пишет агентство ТАСС, автором инициативы, чтобы предложение было рассмотрено, нужно собрать не менее 12 тысяч подписей.