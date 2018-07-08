Полиция задержала пассажира рейса Москва – Екатеринбург, который был пьян и устроил скандал на борту
Об этом изданию РБК рассказали в пресс-службе компании «Уральские авиалинии». В пресс-службе аэропорта Кольцово уточнили, что полицию вызвали бортпроводники как только лайнер приземлился. Как пишет агентство ТАСС, пассажир стал ругаться с экипажем, когда у него попытались отобрать алкоголь.
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rusof_ob 08 июля 2018 | 15:43
Пьяный русский...
А в чем, извините, прикол?