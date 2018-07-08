Полиция задержала пассажира рейса Москва – Екатеринбург, который был пьян и устроил скандал на борту

Об этом изданию РБК рассказали в пресс-службе компании «Уральские авиалинии». В пресс-службе аэропорта Кольцово уточнили, что полицию вызвали бортпроводники как только лайнер приземлился. Как пишет агентство ТАСС, пассажир стал ругаться с экипажем, когда у него попытались отобрать алкоголь.