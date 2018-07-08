В РФС предлагают продлить контракт со Станиславом Черчесовым минимум на два года
С предложением в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступил член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев. По его словам, игроки национальной сборной достойно выступили на чемпионате мира. Лебедев считает, что это настоящий подвиг, и критики, по его словам, должны замолчать и прекратить что-либо говорить в адрес тренера и игроков. Окончательное решение по поводу продления контракта исполком РФС будет принимать на специальном заседании.
Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где накануне проиграла хорватам в серии пенальти. Нынешний договор с Черчесовым рассчитан до августа.
Комментарии2
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lenin3 08 июля 2018 | 15:41
В принципе,пофиг,кто будет тренером до ЧЕ-Черчесов или Балбесов.В следующем финале ЧЕ будет участвовать 24 команды,поти полЕвропы,грех не выйти из отборочной группы.Только Гибралтару,Сан-Марино и Лихтенштейну светит 100% невыход из группы...)))
vaka257 08 июля 2018 | 15:42
Шилом море не согреешь...