В РФС предлагают продлить контракт со Станиславом Черчесовым минимум на два года

С предложением в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступил член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев. По его словам, игроки национальной сборной достойно выступили на чемпионате мира. Лебедев считает, что это настоящий подвиг, и критики, по его словам, должны замолчать и прекратить что-либо говорить в адрес тренера и игроков. Окончательное решение по поводу продления контракта исполком РФС будет принимать на специальном заседании.

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где накануне проиграла хорватам в серии пенальти. Нынешний договор с Черчесовым рассчитан до августа.