Власти Турции одновременно уволили с госслужбы более 18 тысяч человек
Кроме того, закрыты три газеты и телеканал. Всех уволенных подозревают в связях с людьми, причастными к попытке государственного переворота в 2016 году. С тех пор в Турции действует режим чрезвычайного положения. Именно он позволяет издавать указы о единовременном увольнении тысяч людей. Предполагается, что режим чрезвычайного положения будет отменен на следующей неделе, после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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