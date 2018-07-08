Власти Турции одновременно уволили с госслужбы более 18 тысяч человек

Кроме того, закрыты три газеты и телеканал. Всех уволенных подозревают в связях с людьми, причастными к попытке государственного переворота в 2016 году. С тех пор в Турции действует режим чрезвычайного положения. Именно он позволяет издавать указы о единовременном увольнении тысяч людей. Предполагается, что режим чрезвычайного положения будет отменен на следующей неделе, после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.