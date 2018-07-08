В Удмуртии началась доследственная проверка после отравления двадцати детей в оздоровительном лагере «Волна»
Как сообщает агентство Интерфакс, два человека доставлены в больницу. Пострадавшим от 8 до 15 лет. Всего в лагере отдыхали 130 детей. Теперь они разъезжаются по домам, поскольку «Волну» закрыли по предписанию Роспотребнадзора.
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putn_pnh 08 июля 2018 | 15:39
Оз.лаг "Волна".