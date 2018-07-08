Спасатели вывели на поверхность двух из двенадцати мальчиков, заблокированных в затопленной пещере

Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс со ссылкой на местные власти. Первую группу эвакуировали даже раньше, чем ожидалось. Дети шли более четырех километров, периодически погружаясь под воду, чтобы добраться до выхода. Их сопровождали профессиональные дайверы.

Подростки из футбольной команды и их тренер пропали в пещере две недели назад. Из-за ливней вход оказался затоплен. Группу нашли в начале этой недели. Эвакуировать всех остальных собираются в течение четырех дней.