Спасатели вывели на поверхность двух из двенадцати мальчиков, заблокированных в затопленной пещере
Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс со ссылкой на местные власти. Первую группу эвакуировали даже раньше, чем ожидалось. Дети шли более четырех километров, периодически погружаясь под воду, чтобы добраться до выхода. Их сопровождали профессиональные дайверы.
Подростки из футбольной команды и их тренер пропали в пещере две недели назад. Из-за ливней вход оказался затоплен. Группу нашли в начале этой недели. Эвакуировать всех остальных собираются в течение четырех дней.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zhukovazhan 08 июля 2018 | 15:38
Здорово!
banyi2 08 июля 2018 | 15:42
Молодцы!