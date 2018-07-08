В понедельник, 9 июля, в Москве откроется ситуационный центр для поиска пропавших детей по всей России

По мнению председателя поискового отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева, вряд ли этот центр может стать более эффективным, чем уже существующие. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не совсем представляю, как будет выглядеть функционал такого центра. Как это будет выглядеть конструкция, с кем будет взаимодействовать — нам неизвестно. Не могу сказать по поводу того, что это будет в какой-то мере эффективным», — сказал он.

Сергеев добавил, что центр не обращался к «Лизе Алерт» за консультацией, хотя создавать подобную организацию без обсуждения деталей с более опытными коллегами неразумно.

«Как можно открывать такие вещи без консультаций и что за специалисты там будут внутри, это главный вопрос. Мое мнение такое — если поисковый отряд «Лиза Алерт», который проводит в городе Москва ежегодно более тысячи поисковых мероприятий, а его не рассматривают как какую-то величину, которая должна, как минимум, быть консультационной в рамках создания таких ситуационных центров, мне кажется, там что-то неидеально отлажено», — подчеркнул он.

Сергеев также добавил, что с появлением подобного центра, могут возникать «препоны», связанные с тем, что информация по пропажам детей будет «аккумулироваться в этом центре», и «не будут доставаться реально действующим структурам и организациям».

Ранее сообщалось, что открывающийся ситуационный центр представляет собой уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Его оборудуют самыми современными техническими средствами, благодаря чему операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребенка по городским камерам наружного наблюдения.