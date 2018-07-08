Защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич объявил об окончании карьеры
Он сделал заявление после матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который завершился победой соперника нашей команды.
Еще один участник вчерашнего матча, полузащитник Александр Самедов, сообщил, что больше не будет выступать за национальную команду. Он сказал, что расстроен из-за поражения сборной России, но считает, что команда показала достойный футбол. По поводу ухода из сборной Самедов сказал, что давно уже все для себя решил.
Комментарии1
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vsokolov 08 июля 2018 | 15:32
Игнашевич - молодец, очень красиво ушел. А Смолов - козел и всегда был пижоном и козлом. Звезду из себя изображал. Смолов - это главная тренерская ошибка , он в футбол может играть только на фоне слабейших клубов российской лиги. К сборной его нельзя было подпускать.