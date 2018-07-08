Защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич объявил об окончании карьеры

Он сделал заявление после матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который завершился победой соперника нашей команды.

Еще один участник вчерашнего матча, полузащитник Александр Самедов, сообщил, что больше не будет выступать за национальную команду. Он сказал, что расстроен из-за поражения сборной России, но считает, что команда показала достойный футбол. По поводу ухода из сборной Самедов сказал, что давно уже все для себя решил.